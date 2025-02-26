Митниця України посилює боротьбу з контрафактом: підписаний меморандум з React

Державна митна служба (ДМС) та міжнародна асоціація React домовились про співпрацю у боротьбі з контрафактною продукцією, та підписали відповідний меморандум.

Як повідомляє пресслужба ДМС, документ підписали виконувач обов’язків голови Держмитслужби Сергій Звягінцев та керуючий директор міжнародної асоціації React Рональд Бром.

Йдеться не лише про заходи, що перешкоджають перевезенню підроблених товарів через митний кордон України, а й стратегічне партнерство у створенні ефективних механізмів протидії такій діяльності. Зокрема, сторони планують обмінюватися інформацією, проводити навчальні заходи для митників, а також впроваджувати дієві та актуальні методи ідентифікації підробок.

В ДМС додали, що впровадження європейських механізмів контролю та міжнародне партнерство допоможуть посилити економічний захист держави, створити умови інвестиційної привабливості України, а також забезпечити збереження здоров’я нації. В ДМС впевнені, що підписання меморандуму стане ще однією відкритою можливістю для довгострокової співпраці у посиленні безпеки споживачів та розвитку легальної міжнародної торгівлі.

Що відомо про React

React – міжнародна організація, яка діє у 128 країнах світу та об’єднує понад 300 компаній-правовласників. Її основна місія – захист інтелектуальної власності, боротьба з контрафактною продукцією та підтримка законного бізнесу. REACT активно працює з країнами ЄС, США, Великою Британією, Канадою, Японією та іншими державами, які запровадили жорсткі стандарти контролю міжнародного ринку товарів.

Нагадаємо, раніше ДМС інтегрувала ШІ та систему бізнес-аналізу (BI) власної розробки у нову Автоматизовану систему управління ризиками (АСУР). У відомстві зауважили, що цей підхід є особливо актуальним у зв’язку з майбутніми законодавчими змінами щодо оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень.