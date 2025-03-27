Техногигант Dell за год уволил 10% персонала

Американская технологическая компания Dell Technologies за прошлый год сократила 12 тысяч сотрудников, что составляет примерно 10% ее персонала. Это стало известно после публикации годового финансового отчета компании за завершившийся 31 января 2025 года период.

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Об этом сообщает The Register.

Согласно официальной документации компании, к началу 2024 года в Dell работало 120 000 человек, а по состоянию на конец января 2025 года это количество уменьшилось до 108 000. Годом ранее компания также сократила 13 000 работников.

Ожидалось, что сокращение может достигнуть 12 500 человек, однако реальные цифры оказались несколько ниже. Причинами уменьшения штата стали не только увольнения, но и естественный отток кадров, а также оптимизация рабочих процессов.

В сентябре 2024 г. Dell признала, что внедрение технологий искусственного интеллекта способствовало уменьшению потребности в определенных должностях.

Кроме того, в прошлом году компания заявила о возвращении сотрудников в офисы, что также могло повлиять на сокращение персонала.

Эти увольнения не касаются работников VMware, однако, вероятно, включают часть сотрудников Secureworks, поскольку продажи этого подразделения компании Sophos завершились после отчетного периода. Таким образом, реальное количество работников Dell на данный момент может быть еще меньше.

Отметим, что еще в 2023 году Dell столкнувшись с резким падением спроса на персональные компьютеры, сократит около 6650 рабочих мест.