Техногігант Dell за рік звільнив 10% персоналу

Американська технологічна компанія Dell Technologies за минулий рік скоротила 12 000 співробітників, що становить приблизно 10% її персоналу. Це стало відомо після публікації річного фінансового звіту компанії за період, що завершився 31 січня 2025 року.

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Про це повідомляє The Register.

Згідно з офіційною документацією компанії, на початок 2024 року в Dell працювало 120 000 осіб, а станом на кінець січня 2025 року ця кількість зменшилася до 108 000. Роком раніше компанія також скоротила 13 000 працівників.

Очікувалося, що скорочення можуть досягти 12 500 осіб, однак реальні цифри виявилися дещо нижчими. Причинами зменшення штату стали не лише звільнення, а й природний відтік кадрів, а також оптимізація робочих процесів.

У вересні 2024 року Dell визнала, що впровадження технологій штучного інтелекту сприяло зменшенню потреби в певних посадах.

Крім того, торік компанія заявила про повернення співробітників до офісів, що також могло вплинути на скорочення персоналу.

Ці звільнення не стосуються працівників VMware, однак, ймовірно, включають частину співробітників Secureworks, оскільки продаж цього підрозділу компанії Sophos завершився після звітного періоду. Таким чином, реальна кількість працівників Dell на цей момент може бути ще меншою.

Зазначимо, що ще у 2023 році Dell, зіткнувшись із різким падінням попиту на персональні комп’ютери, скоротить близько 6650 робочих місць.