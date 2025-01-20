Только 1% украинских тестировщиков зарабатывают более $6900: как изменились зарплаты за полгода

В 2024 году зарплаты специалистов Automation QA снизились, тогда как зарплаты опытных General QA и Team Lead в Manual QA несколько выросли. Только 1% тестировщиков получают более $6900.

Об этом свидетельствуют данные по результатам опроса, проведенного DOU.

Медианные зарплаты

Зарплаты специалистов по Automation QA всех уровней, кроме Junior, снизились за последние полгода. Это снижение наблюдается как в первом квартире (наименее оплачиваемых специалистов), так и в третьем квартире (наиболее оплачиваемых).

У General QA, напротив, зарплаты опытных тестировщиков, от Middle до Team Lead, показывают рост. В целом, зарплаты в General QA имеют тенденцию роста во всех квартилях.

Зарплаты Junior и Middle Manual QA остались без изменений. У Senior тестировщиков зарплата несколько снизилась на $100, а у Team Lead продолжается рост (+$225). Рост зарплат в Manual QA коснулся первого и третьего квартилей уровня Senior и Team Lead. У менее опытных специалистов первой и третьей квартиры остались без изменений.

По результатам опроса, 10% тестировщиков зарабатывают более $4100, а только 1% — свыше $6900.

По опыту работы

Зарплаты Automation QA всех уровней, кроме начинающих, снизились, а у Manual QA с опытом более 10 лет выросли на $250.

Зарплаты General QA с опытом 1-2 года стали выше, чем у AQA с аналогичным опытом, однако у более опытных специалистов AQA все еще опережает General QA на 15%.

Зарплаты AQA с опытом более года превышают зарплаты Manual QA на 40%. У начинающих зарплаты почти равны.

По языкам программирования

Зарплаты тестировщиков, работающих с Java, C#/.NET и TypeScript, выше, чем у тех, кто использует JavaScript и Python. Это связано с тем, что JavaScript и Python чаще используют Junior и Middle специалисты, в то время как Java, C#/.NET и TypeScript популярны среди опытных тестировщиков.

Известность языков также влияет на медианные зарплаты. JavaScript распространен среди Manual и General QA, что снижает ее медианную зарплату, в то время как Java, C#/.NET и TypeScript используют больше AQA, где зарплаты выше.

Медиальная зарплата тестировщиков, использующих TypeScript, снизилась на $300 за полгода и на $650 в год из-за роста популярности этого языка среди Manual QA, где зарплаты ниже.

По языкам программирования, специализациям

Выбор языка программирования имеет незначительное влияние на медиане зарплаты тестировщиков, и в пределах одной специализации и тайтла различия между языками программирования обычно невелики.

Исключение — Automation QA, использующие TypeScript, их зарплаты несколько выше, чем на других языках.

Для опытных Manual QA использование языков программирования положительно влияет на зарплату: Senior, использующие языки программирования, зарабатывают $3000 против $2870 у тех, кто не использует. У лидов и выше зарплаты составляют $3400 и $3200 соответственно.

Профессиональные сертификации и медиа зарплаты

Тестировщики с профессиональными сертификациями имеют более высокие медиа зарплаты.

Наибольшее влияние сертификации оказывают на медиане зарплаты Junior Manual QA. Те, кто их имеет, в среднем получают на 38% более высокую зарплату, чем те, у кого нет.

На зарплаты более опытных специалистов сертификации тоже влияют, но не столь существенно. Чаще разница в зарплатах составляет около 10%.

По типам компаний

Уменьшается разница в зарплатах тестировщиков между продуктовыми и сервисными компаниями. Раньше зарплаты в продуктовых компаниях были выше, но сейчас это касается только AQA. Junior и Middle Manual QA получают почти одинаково в обоих типах компаний. Зарплаты сеньоров остаются выше в продуктовых компаниях, а лидов – в сервисных.

Снижение зарплат у Automation QA наблюдается как в сервисных, так и продуктовых компаниях. В продуктовых компаниях зарплаты Junior и Middle AQA снизились на $100, а в сервисных – на $150.

Зарплаты General QA в этих компаниях выросли: на $150 у Middle General QA в продуктовых компаниях и на $250 в сервисных.

У Manual QA наблюдаются незначительные изменения, за исключением Team Lead, в которых зарплаты выросли на $400 в сервисных компаниях, на $300 в продуктовых и на $250 в аутстафинговых.

В стартапах растет доля джуниоров (24% против 17% полгода назад), а количество лидов и старших специалистов уменьшается (10% против 23%). Это похоже на тенденции среди разработчиков в стартапах.

За городами

Самые высокие медиа зарплаты тестировщиков наблюдаются в Киеве ($2200), Одессе ($2125) и Днепре ($2100), благодаря высокой доле специалистов уровня Senior+ и низшей доле начинающих.

Медианная зарплата во Львове ниже ($2025) из-за большего количества джуниоров и интернов.

В Харькове медианная зарплата составляет $1675, что ниже других крупных ИТ-городов, из-за меньшей доли сеньоров (19% против 28% в других городах).

Высокая медиа зарплата также зафиксирована в Ровно ($2100), но из-за малого количества анкет (20) эти результаты следует воспринимать с осторожностью.

Медианные зарплаты и знание английского

Доля тестировщиков с хорошим знанием английского растет.

У сеньоров и джунов связь между уровнем английского и зарплатами менее выражена.

Джуны с уровнем английского Advanced могут претендовать на более высокую зарплату, тогда как у тех, кто имеет более низкий уровень, зарплата не зависит от языка.

Зарплаты мужчин и женщин

Зарплаты тестировщиков у Manual QA на 8% выше зарплат тестировщиц, наибольшая разница у специалистов с опытом до 5 лет. У тестировщиков с опытом 6-9 лет разницы нет, а у женщин с опытом более 10 лет медианная зарплата выше мужчин ($3500 против $3150).

У AQA женщины с опытом до 5 лет имеют немного более низкие зарплаты, чем мужчины, но среди более опытных специалистов разницы нет. За последние полгода зарплаты как тестировщиков, так и тестировщиц у AQA снизились.

У General QA разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами нет.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет доля новичков в ИТ-отрасли существенно снизилась, и сейчас среди украинских разработчиков их всего 14%. Несмотря на это молодые специалисты продолжают пытаться войти в отрасль.