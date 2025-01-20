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Лише 1% українських тестувальників заробляють понад $6900: як змінилися зарплати за пів року
У 2024 році зарплати спеціалістів з Automation QA знизилися, тоді як зарплати досвідчених General QA та Team Lead в Manual QA дещо зросли. Лише 1% тестувальників отримують понад $6900.
Про це свідчать дані за результатами опитування, проведеного DOU.
Медіанні зарплати
Зарплати фахівців з Automation QA всіх рівнів, окрім Junior, знизилися за останні пів року. Це зниження спостерігається як у першому квартилі (найменш оплачуваних спеціалістів), так і в третьому квартилі (найбільш оплачуваних).
У General QA, навпаки, зарплати досвідчених тестувальників, від Middle до Team Lead, показують зростання. В цілому, зарплати в General QA мають тенденцію до зростання у всіх квартилях.
Зарплати Junior та Middle Manual QA залишилися без змін. У Senior тестувальників зарплата дещо знизилася на $100, а у Team Lead продовжується зростання (+$225). Зростання зарплат у Manual QA торкнулося першого і третього квартилів рівня Senior та Team Lead. У менш досвідчених фахівців перший і третій квартилі залишилися без змін.
За результатами опитування, 10% тестувальників заробляють більше ніж $4100, а лише 1% — понад $6900.
За досвідом роботи
Зарплати Automation QA всіх рівнів, окрім початківців, знизилися, а у Manual QA з досвідом понад 10 років зросли на $250.
Зарплати General QA з досвідом 1-2 роки стали вищими, ніж у AQA з аналогічним досвідом, проте у більш досвідчених фахівців AQA все ще випереджає General QA на 15%.
Зарплати AQA з досвідом понад рік перевищують зарплати Manual QA на 40%. У початківців зарплати майже рівні.
За мовами програмування
Зарплати тестувальників, які працюють з Java, C# / .NET та TypeScript, вищі, ніж у тих, хто використовує JavaScript та Python. Це пов'язано з тим, що JavaScript і Python частіше використовують Junior та Middle спеціалісти, тоді як Java, C# / .NET та TypeScript популярні серед досвідчених тестувальників.
Популярність мов також впливає на медіанні зарплати. JavaScript поширена серед Manual та General QA, що знижує її медіанну зарплату, в той час як Java, C# / .NET та TypeScript використовують більше AQA, де зарплати вищі.
Медіанна зарплата тестувальників, які використовують TypeScript, знизилася на $300 за пів року та на $650 за рік через зростання популярності цієї мови серед Manual QA, де зарплати нижчі.
За мовами програмування, спеціалізаціями
Вибір мови програмування має незначний вплив на медіанні зарплати тестувальників, і в межах однієї спеціалізації та тайтлу відмінності між мовами програмування зазвичай невеликі.
Виняток — Automation QA, які використовують TypeScript, їх зарплати дещо вищі порівняно з іншими мовами.
Для досвідчених Manual QA використання мов програмування позитивно впливає на зарплату: Senior, які використовують мови програмування, заробляють $3000, проти $2870 у тих, хто не використовує. У лідів і вище зарплати складають $3400 і $3200 відповідно.
Професійні сертифікації та медіанні зарплати
Тестувальники з професійними сертифікаціями мають вищі медіанні зарплати.
Найбільший вплив сертифікації мають на медіанні зарплати Junior Manual QA. Ті, хто їх має, у середньому отримують на 38% вищу зарплату, ніж ті, хто не має.
На зарплати більш досвідчених фахівців сертифікації теж впливають, проте не так суттєво. Найчастіше різниця в зарплатах становить близько 10%.
За типами компаній
Зменшується різниця в зарплатах тестувальників між продуктовими та сервісними компаніями. Раніше зарплати в продуктових компаніях були вищі, але зараз це стосується лише AQA. Junior та Middle Manual QA отримують майже однаково в обох типах компаній. Зарплати сеньйорів залишаються вищими в продуктових компаніях, а лідів — у сервісних.
Зниження зарплат у Automation QA спостерігається як у сервісних, так і в продуктових компаніях. У продуктових компаніях зарплати Junior та Middle AQA знизилися на $100, а у сервісних — на $150.
Зарплати General QA в цих компаніях зросли: на $150 у Middle General QA в продуктових компаніях та на $250 у сервісних.
У Manual QA спостерігаються незначні зміни, за винятком Team Lead, у яких зарплати зросли на $400 у сервісних компаніях, на $300 у продуктових та на $250 в аутстафінгових.
У стартапах зростає частка джуніорів (24% проти 17% пів року тому), а кількість лідів і старших спеціалістів зменшується (10% проти 23%). Це схоже на тенденції серед розробників в стартапах.
За містами
Найвищі медіанні зарплати тестувальників спостерігаються в Києві ($2200), Одесі ($2125) та Дніпрі ($2100), завдяки високій частці фахівців рівня Senior+ та нижчій частці початківців.
Медіанна зарплата у Львові дещо нижча ($2025) через більшу кількість джуніорів та інтернів.
У Харкові медіанна зарплата становить $1675, що нижче за інші великі ІТ-міста, через меншу частку сеньйорів (19% проти 28% у інших містах).
Висока медіанна зарплата також зафіксована в Рівному ($2100), але через малу кількість анкет (20) ці результати слід сприймати з обережністю.
Медіанні зарплати та знання англійської
Частка тестувальників з хорошим знанням англійської зростає. Краще знання англійської позитивно впливає на зарплати Middle-тестувальників.
У сеньйорів та джунів зв'язок між рівнем англійської та зарплатами менш виражений.
Джуни з рівнем англійської Advanced можуть претендувати на вищу зарплату, тоді як у тих, хто має нижчий рівень, зарплата не залежить від мови.
Зарплати чоловіків та жінок
Зарплати тестувальників у Manual QA на 8% вищі за зарплати тестувальниць, найбільша різниця у фахівців з досвідом до 5 років. У тестувальників з досвідом 6-9 років різниці немає, а у жінок з досвідом понад 10 років медіанна зарплата вища за чоловіків ($3500 проти $3150).
У AQA жінки з досвідом до 5 років мають трохи нижчі зарплати, ніж чоловіки, але серед досвідченіших спеціалістів різниці немає. За останні пів року зарплати як тестувальників, так і тестувальниць в AQA знизилися.
У General QA різниці в зарплатах між чоловіками та жінками немає.
Раніше повідомлялось, що за останні 10 років частка новачків в ІТ-галузі суттєво зменшилася, і нині серед українських розробників їх лише 14%. Попри це, молоді фахівці продовжують намагатися увійти в галузь.