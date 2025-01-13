Зарплати українських розробників знижуються: скільки заробляють спеціалісти

Зарплати розробників в Україні продовжують зменшуватися, Так, за останні півроку медіанна заробітна плата знизилася на 6%. Це падіння спостерігається серед фахівців усіх рівнів, однак для розробників з досвідом понад 10 років заробітні плати залишаються стабільними.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Про медіанні зарплати

Зарплати розробників продовжують знижуватися. Пів року тому найбільше зниження спостерігалося серед Team Lead, в той час як зарплати найбільш досвідчених фахівців — Tech Lead та Architect — зростали.

Зараз ситуація змінилася: медіанні зарплати Tech Lead знизились на $100, а Architect — на $325. Також спостерігається зниження зарплат Senior-розробників на $200 за останні пів року. Зарплати Team Lead залишилися без змін.

Медіанна зарплата Middle-спеціалістів знизилась на $50 після року стабільності. Постійно зменшується й медіанна зарплата Junior-розробників, яка знизилась на $35 за пів року та на $50 за рік.

У відносних показниках найбільше зниження спостерігається серед Architect (-5% за пів року), а також серед Senior- та Junior-розробників (-4%).

Зарплати за квартилями

Збільшується розкид зарплат серед найбільш досвідчених розробників, таких як Team Lead, Tech Lead та Architect. Це пов'язано зі зниженням зарплат у першому та другому квартилях, тоді як зарплати найоплачуваніших фахівців у третьому квартилі залишилися незмінними за останні пів року.

10% розробників заробляють від $6250, а 1% — понад $10K.

За досвідом

Зниження медіанних зарплат торкнулося як початківців, так і досвідчених розробників.

Зниження медіанних зарплат торкнулося як початківців, так і досвідчених розробників.

Найбільше падіння спостерігається серед фахівців з досвідом 4–5 років, де зарплати знизились на $200–300 порівняно з літом 2024 року.

Медіанна зарплата розробників з понад 10 роками досвіду в ІТ залишилась незмінною на рівні $5000.

За містами

У Києві та Львові медіанні зарплати розробників теж знизилися. У Києві — через зарплати джунів (-$50 до $950 за пів року) і сеньйорів (-$200 до $4800). У Львові — через зарплати мідлів (-$200, до $2500), сеньйорів (-$100, до $4600) та лідів (-$100, до $5700).

Зарплати в Харкові, Дніпрі, Одесі переважно без змін. У Вінниці є тенденція до зростання медіанних зарплат.

За типами компаній

Продуктові компанії досі пропонують найвищі зарплати для розробників усіх рівнів, крім Lead/Staff/Principal, де лідирують стартапи.

Однак зростання зарплат у продуктових компаніях припинилося, а зарплата Middle-спеціалістів знизилась до $2500.

У аутстафінгових компаніях зарплати продовжують падати, але залишаються високими. Падіння зарплат в аутсорсингових компаніях і стартапах зупинилося, а в стартапах зросли зарплати для Lead/Staff/Principal. Також зросла частка Junior-розробників у стартапах.

За спеціалізаціями

Медіанні зарплати знизились у всіх спеціалізаціях розробки.

Back-end: найбільше падіння серед мідлів (-$200 до $2500) та Lead/Staff/Principal (-$250 до $5550).

Mobile: знизились зарплати джунів (-$200 до $800), сеньйорів (-$200 до $4700) та Lead/Staff/Principal (-$250 до $5000).

Full stack: найбільше падіння серед сеньйорів (-$200 до $4300).

Front-end: падіння зарплат зупинилось, за винятком Lead/Staff/Principal (-$150 до $5200).

Desktop: зарплати Senior+ нижчі за середні.

Embedded: зарплати близькі до середніх, з високою часткою початківців (20%) та досвідчених фахівців (56%), і нижчою часткою мідлів (24%).

За мовами програмування

Медіанні зарплати за більшістю мов програмування знизились.

Scala залишається лідером за зарплатами з медіанною зарплатою $6000.

Ruby та Go: Go знизив медіанну зарплату на $350, але зарплати залишаються одними з найвищих.

Kotlin, Java та Swift мають зарплати вище середнього, але в Kotlin та Swift спостерігається тенденція до зниження. У Java зарплати джунів і сеньйорів дещо зросли.

TypeScript: зарплати джунів і сеньйорів вище середнього, мідлів — на середньому рівні.

Python: зарплати джунів і мідлів на середньому рівні, сеньйорів — вище середнього.

C++: зарплати близькі до середнього рівня.

C# / .NET, JavaScript і PHP мають зарплати нижчі за середні.

Нагадаємо, сфера IT залишається однією з найперспективніших для віддаленої роботи. Великий попит на кваліфікованих фахівців, висока оплата праці, можливість працювати з будь-якої точки світу та постійні можливості для кар'єрного розвитку роблять IT ідеальним вибором для тих, хто шукає стабільну та перспективну професію.