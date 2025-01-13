Зарплаты украинских разработчиков снижаются: сколько зарабатывают специалисты

Зарплаты разработчиков в Украине продолжают уменьшаться. Так, за последние полгода медианная заработная плата снизилась на 6%. Это падение наблюдается среди специалистов всех уровней, однако для разработчиков с опытом более 10 лет заработная плата остается стабильной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

О медианных зарплатах

Зарплаты разработчиков продолжают снижаться. Полгода назад наибольшее снижение наблюдалось среди Team Lead, в то время как зарплаты наиболее опытных специалистов – Tech Lead и Architect – росли.

Сейчас ситуация изменилась: медианные зарплаты Tech Lead снизились на $100, а Architect – на $325. Также наблюдается снижение зарплат Senior-разработчиков на $200 за последние полгода. Зарплаты Team Lead остались прежними.

Медианная зарплата Middle-специалистов снизилась на $50 после года стабильности. Постоянно уменьшается и медианная зарплата Junior-разработчиков, которая снизилась на $35 за полгода и на $50 в год.

В относительных показателях наибольшее снижение наблюдается среди Architect (-5% за полгода), а также среди Senior- и Junior-разработчиков (-4%).

Зарплаты по квартилях

Увеличивается разброс зарплат среди наиболее опытных разработчиков, таких как Team Lead, Tech Lead и Architect. Это связано с понижением зарплат в первом и втором квартилях, тогда как зарплаты самых оплачиваемых специалистов в третьем квартиле остались неизменными за последние полгода.

10% разработчиков зарабатывают от $6250, а 1% свыше $10K.

По опыту

Снижение медианных зарплат коснулось как начинающих, так и опытных разработчиков.

Снижение медианных зарплат коснулось как начинающих, так и опытных разработчиков.

Наибольшее падение наблюдается среди специалистов с опытом 4-5 лет, где зарплаты снизились на $200-300 по сравнению с летом 2024 года.

Медианная зарплата разработчиков с более чем 10-летним опытом в ИТ осталась неизменной на уровне $5000.

За городами

В Киеве и Львове медиа зарплаты разработчиков тоже снизились. В Киеве — из-за зарплат джунов (-$50 до $950 за полгода) и сеньоров (-$200 до $4800). Во Львове — из-за зарплаты медлей (-$200, до $2500), сеньоров (-$100, до $4600) и лидов (-$100, до $5700).

Зарплаты в Харькове, Днепре, Одессе преимущественно по-прежнему. В Виннице есть тенденция роста медианных зарплат.

По типам компаний

Продуктовые компании до сих пор предлагают самые высокие зарплаты для разработчиков всех уровней, кроме Lead/Staff/Principal, где лидируют стартапы.

Однако рост зарплат в продуктовых компаниях прекратился, а зарплата Middle-специалистов снизилась до $2500.

В аутстафинговых компаниях зарплаты продолжают падать, но остаются высокими.

По специализациям

Медианные зарплаты снизились во всех специализациях разработки.

Back-end: наибольшее падение среди медлей (-$200 до $2500) и Lead/Staff/Principal (-$250 до $5550).

Mobile: снизились зарплаты джунов (-$200 до $800), сеньоров (-$200 до $4700) и Lead/Staff/Principal (-$250 до $5000).

Full stack: самое большое падение среди сеньоров (-$200 до $4300).

Front-end: падение зарплат остановилось, за исключением Lead/Staff/Principal (-$150 до $5200).

Desktop: зарплаты Senior+ ниже среднего.

Embedded: зарплаты близки к средним, с высокой долей начинающих (20%) и опытных специалистов (56%), и более низкой долей медлей (24%).

По языкам программирования

Медианные зарплаты по большинству программирования снизились.

Scala остается лидером по зарплатам с медианной зарплатой в $6000.

Ruby и Go: Go снизил медианную зарплату на $350, но зарплаты остаются одними из самых высоких.

Kotlin, Java и Swift имеют зарплаты выше среднего, но у Kotlin и Swift наблюдается тенденция к снижению. У Java зарплаты джунов и сеньоров несколько выросли.

TypeScript: зарплаты джунов и сеньоров выше среднего, медлей – на среднем уровне.

Python: зарплаты джунов и медлей на среднем уровне, сеньоров выше среднего.

C++: зарплаты близки к среднему уровню.

C#/.NET, JavaScript и PHP имеют зарплаты ниже средних.

Напомним, сфера IT остается одной из самых перспективных для отдаленной работы. профессию.