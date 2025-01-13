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Зарплаты украинских разработчиков снижаются: сколько зарабатывают специалисты
Зарплаты разработчиков в Украине продолжают уменьшаться. Так, за последние полгода медианная заработная плата снизилась на 6%. Это падение наблюдается среди специалистов всех уровней, однако для разработчиков с опытом более 10 лет заработная плата остается стабильной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.
О медианных зарплатах
Зарплаты разработчиков продолжают снижаться. Полгода назад наибольшее снижение наблюдалось среди Team Lead, в то время как зарплаты наиболее опытных специалистов – Tech Lead и Architect – росли.
Сейчас ситуация изменилась: медианные зарплаты Tech Lead снизились на $100, а Architect – на $325. Также наблюдается снижение зарплат Senior-разработчиков на $200 за последние полгода. Зарплаты Team Lead остались прежними.
Медианная зарплата Middle-специалистов снизилась на $50 после года стабильности. Постоянно уменьшается и медианная зарплата Junior-разработчиков, которая снизилась на $35 за полгода и на $50 в год.
В относительных показателях наибольшее снижение наблюдается среди Architect (-5% за полгода), а также среди Senior- и Junior-разработчиков (-4%).
Зарплаты по квартилях
Увеличивается разброс зарплат среди наиболее опытных разработчиков, таких как Team Lead, Tech Lead и Architect. Это связано с понижением зарплат в первом и втором квартилях, тогда как зарплаты самых оплачиваемых специалистов в третьем квартиле остались неизменными за последние полгода.
10% разработчиков зарабатывают от $6250, а 1% свыше $10K.
По опыту
Снижение медианных зарплат коснулось как начинающих, так и опытных разработчиков.
Снижение медианных зарплат коснулось как начинающих, так и опытных разработчиков.
Наибольшее падение наблюдается среди специалистов с опытом 4-5 лет, где зарплаты снизились на $200-300 по сравнению с летом 2024 года.
Медианная зарплата разработчиков с более чем 10-летним опытом в ИТ осталась неизменной на уровне $5000.
За городами
В Киеве и Львове медиа зарплаты разработчиков тоже снизились. В Киеве — из-за зарплат джунов (-$50 до $950 за полгода) и сеньоров (-$200 до $4800). Во Львове — из-за зарплаты медлей (-$200, до $2500), сеньоров (-$100, до $4600) и лидов (-$100, до $5700).
Зарплаты в Харькове, Днепре, Одессе преимущественно по-прежнему. В Виннице есть тенденция роста медианных зарплат.
По типам компаний
Продуктовые компании до сих пор предлагают самые высокие зарплаты для разработчиков всех уровней, кроме Lead/Staff/Principal, где лидируют стартапы.
Однако рост зарплат в продуктовых компаниях прекратился, а зарплата Middle-специалистов снизилась до $2500.
В аутстафинговых компаниях зарплаты продолжают падать, но остаются высокими.
По специализациям
Медианные зарплаты снизились во всех специализациях разработки.
- Back-end: наибольшее падение среди медлей (-$200 до $2500) и Lead/Staff/Principal (-$250 до $5550).
- Mobile: снизились зарплаты джунов (-$200 до $800), сеньоров (-$200 до $4700) и Lead/Staff/Principal (-$250 до $5000).
- Full stack: самое большое падение среди сеньоров (-$200 до $4300).
- Front-end: падение зарплат остановилось, за исключением Lead/Staff/Principal (-$150 до $5200).
- Desktop: зарплаты Senior+ ниже среднего.
- Embedded: зарплаты близки к средним, с высокой долей начинающих (20%) и опытных специалистов (56%), и более низкой долей медлей (24%).
По языкам программирования
Медианные зарплаты по большинству программирования снизились.
- Scala остается лидером по зарплатам с медианной зарплатой в $6000.
- Ruby и Go: Go снизил медианную зарплату на $350, но зарплаты остаются одними из самых высоких.
- Kotlin, Java и Swift имеют зарплаты выше среднего, но у Kotlin и Swift наблюдается тенденция к снижению. У Java зарплаты джунов и сеньоров несколько выросли.
- TypeScript: зарплаты джунов и сеньоров выше среднего, медлей – на среднем уровне.
- Python: зарплаты джунов и медлей на среднем уровне, сеньоров выше среднего.
- C++: зарплаты близки к среднему уровню.
- C#/.NET, JavaScript и PHP имеют зарплаты ниже средних.
Напомним, сфера IT остается одной из самых перспективных для отдаленной работы. профессию.