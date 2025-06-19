Трамп снова отсрочил запрет TikTok в США на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал официальный указ, которым отсрочил до 17 сентября крайний срок продажи американской части TikTok китайской компанией ByteDance.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента в собственной соцсети Truth Social

"Я только что подписал указ, продолжающий дедлайн закрытие TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года)", — написал он.

Трамп обнародовал копию подписанного документа, в котором указано, что Министерство юстиции не должно принимать никаких мер для закрытия китайской компании до определенного срока.

Как заявила 17 июня пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, "президент не хочет, чтобы TikTok прекратил свое существование ". Администрация потратит следующие три месяца на то, чтобы убедиться в завершении продаж, чтобы американцы могли продолжать использовать TikTok, будучи уверенными в том, что их данные в безопасности.

Ситуация по запрету TikTok в США

В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, предусматривающий запрещение TikTok на территории США, если его материнская компания ByteDance (китайская компания) не продаст американские активы платформы. Основной причиной такого решения было опасение национальной безопасности, а именно возможной передачи данных американских пользователей китайскому правительству.

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски для национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают.

Первый срок для продажи активов был установлен на 19 января 2025 года .

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok — компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.