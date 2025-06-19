Трамп знову відтермінував заборону TikTok у США на 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ, яким відтермінував до 17 вересня крайній термін продажу американської частини TikTok китайською компанією ByteDance.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис президента у власній соцмережі Truth Social

"Я щойно підписав указ, що продовжує дедлайн закриття TikTok на 90 днів (до 17 вересня 2025 року)", - написав він.

Трамп оприлюднив копію підписаного документа, у якому ньому зазначено, що Міністерство юстиції не має вживати жодних заходів для закриття китайської компанії до визначеного терміну.

Як заявила 17 червня прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт, "президент не хоче, щоб TikTok припинив своє існування". Адміністрація витратить наступні три місяці на те, щоб переконатися в завершенні продажу, щоб американці могли продовжувати використовувати TikTok, будучи впевненими в тому, що їх дані у безпеці.

Ситуація щодо заборони TikTok у США

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив закон, який передбачає заборону TikTok на території США, якщо його материнська компанія ByteDance (китайська компанія) не продасть американські активи платформи. Основною причиною такого рішення було побоювання щодо національної безпеки, а саме можливої передачі даних американських користувачів китайському уряду.

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

Початковий термін для продажу активів був встановлений на 19 січня 2025 року. Після цього Трамп кілька разів відтерміновував повну заборону. Він уже втретє продовжує дедлайн для продажу TikTok. Вперше президент видав відповідний указ у день своєї інавгурації, 20 січня. Спочатку він продовжив термін до початку квітня, а потім – до 19 червня.

Нагадаємо, у квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.