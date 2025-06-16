Трамп выпустит золотой смартфон с американским флагом на задней стороне

Президент США Дональд Трамп вместе со своей семьей запускает свой мобильный оператор Trump Mobile и анонсировал позолоченный Android-смартфон T1 Phone, который будет выпускаться в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Trump Mobile.

Абонентам будет предлагаться единый тариф под названием The 47 Plan за $47,45 в месяц. Название тарифа и его цена является отсылкой на то, что Дональд Трамп 45-й и 47-й президент США.

По этой цене пользователи получат безлимитные звонки и сообщения, а также 20 ГБ мобильного 5G Интернета.

SIM-карта Trump Mobile будет совместима с любым телефоном, но самые преданные поклонники Трампа скоро смогут купить T1 – Android-смартфон от Trump Mobile

За оба продукта отвечает компания Trump Organization, которой руководят сыновья Трампа – Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Как известно из прессрелиза, T1 Phone уже доступен для предварительного заказа за $499, а его выход запланирован на сентябрь 2025 года. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с вырезом под камеру и частотой обновления 120 Гц.

Сзади смартфон получил блок камер, дизайном напоминающий последние iPhone. Там расположены три сенсора – основной на 50 мегапикселей, сенсор глубины на 2 МП и макролинзу тоже на 2 МП. Впереди расположена 16 МП камера для селфи.

Сейчас T1 Phone имеет 256 ГБ хранилища, 12 ГБ оперативной памяти и пока неизвестный процессор. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 20 Вт. Также устройство имеет сканер отпечатка пальца, распознавание лица и даже 3,5 мм разъем для наушников. Будет работать смартфон на Android 15.

Напомним, недавно Трамп обнародовал отчет о своих финансовых доходах. Его состояние за 2024 год, по официальным данным, превысило $600 миллионов, а общая стоимость активов достигла минимум $1,6 миллиарда. Криптовалюта, роскошные гольф-клубы и прибыльные бизнес-соглашения по всему миру стали ключевыми драйверами.