Трамп випустить золотий смартфон з американським прапором на задній стороні

Президент США Дональд Трамп разом зі своєю родиною запускає власний мобільний оператор Trump Mobile та анонсував позолочений Android-смартфон T1 Phone, що буде випускатися у США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз Trump Mobile.

Абонентам пропонуватиметься єдиний тариф під назвою The 47 Plan за $47,45 на місяць. Назва тарифу і його ціна є відсиланням на те, що Дональд Трамп 45-й і 47-й президент США.

За цю ціну користувачі отримають безлімітні дзвінки та повідомлення, а також 20 ГБ мобільного 5G-інтернету.

SIM-карта Trump Mobile буде сумісна з будь-яким телефоном, але найвідданіші прихильники Трампа скоро зможуть купити T1 - Android-смартфон від Trump Mobile

За обидва продукти відповідає компанія Trump Organization, якою керують сини Трампа – Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший.

Як відомо з пресрелізу, T1 Phone вже доступний для попереднього замовлення за $499, а його вихід запланований на вересень 2025 року. Смартфон оснащено 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з вирізом під камеру та частотою оновлення 120 Гц.

Ззаду смартфон отримав блок камер, який дизайном нагадує останні iPhone. Там розміщено три сенсори – основний на 50 мегапікселів, сенсор глибини на 2 МП та макролінзу теж на 2 МП. Спереду розташована 16 МП камера для селфі.

Заразом T1 Phone має 256 ГБ сховища, 12 ГБ оперативної пам'яті та поки що невідомий процесор. За автономність відповідатиме акумулятор ємністю 5000 мА•год зі зарядкою потужністю 20 Вт. Також пристрій має сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя та навіть 3,5 мм роз'єм для навушників. Працюватиме смартфон на Android 15.

Нагадаємо, нещодавно Трамп оприлюднив звіт про свої фінансові доходи. Його статки за 2024 рік, за офіційними даними, перевищили $600 мільйонів, а загальна вартість активів сягнула мінімум $1,6 мільярда. Криптовалюта, розкішні гольф-клуби та прибуткові бізнес-угоди по всьому світу стали ключовими драйверами.