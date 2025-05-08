Трамп заявил, что приходит время принимать решение о завершении войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что наступает момент, когда по вопросам войны РФ против Украины и переговоров о мире придется принимать определенные решения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать резонансные слова вице-президента США Джей Ди Венса о том, что россияне "требуют слишком много" в плане уступок для завершения развязанной ими войны против Украины.

Глава Белого дома заявил, что вице-президент "может быть прав".

"Ну, возможно, он прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы подходим к точке, когда придется принимать определенные решения. Я не рад этому", — подчеркнул Трамп.

Нужны прямые переговоры Киева и Москвы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что россияне выдвинули ряд требований для завершения войны. Вашингтон считает, что этих требований "слишком много".

Кроме того, украинцы тоже передали "лист бумаги в наши руки" со своими требованиями для достижения мира.

Именно поэтому в США стремятся, чтобы Россия и Украина провели прямые переговоры между собой, что должно стать следующим шагом в достижении мира.

"Это очень важно для россиян и украинцев — начать говорить друг с другом", — подчеркнул американский вице-президент.

Поскольку позиции России и Украины отличаются и в вопросе перемирия, то Вашингтон теперь стремится "выйти за пределы одержимости 30-дневным прекращением огня", а больше работает над тем, "какой будет выглядеть долгосрочное урегулирование".

"Россияне просят слишком много на переговорах, потому что команда Трампа продолжает идти на уступки Путину, не прося ничего вместо этого. Пора изменить стратегию переговоров, — заявил бывший посол США в России, старший научный сотрудник Института Гувера Майкл Макфол, комментируя слова Венса.

Напомним, недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.