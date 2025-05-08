Трамп заявив, що настає час ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що настає момент, коли у питаннях війни РФ проти України і переговорів про мир доведеться ухвалювати певні рішення.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Журналісти попросили Трампа прокоментувати резонансні слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що росіяни "вимагають забагато" в плані поступок для завершення розв’язаної ними війни проти України.

Очільник Білого дому заявив, що віцепрезидент "може мати рацію".

"Ну, можливо, він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми підходимо до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Я не радий цьому", — наголосив Трамп.

Потрібні прямі переговори Києва та Москви

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог "занадто багато".

Крім того, українці теж передали "аркуш паперу в наші руки" зі своїми вимогами для досягнення миру. За словами Венса, між двома сторонами "велика прірва".

Саме тому наразі у США прагнуть, щоб Росія та Україна провели прямі переговори між собою, що має стати наступним кроком у досягненні миру.

"Це дуже важливо для росіян та українців — почати говорити одне з одним", — наголосив американський віцепрезидент.

Оскільки позиції Росії та України різняться і в питанні перемир’я, то Вашингтон тепер прагне "вийти за межі одержимості 30-денним припиненням вогню", і натомість більше працює над тим, "який вигляд матиме довгострокове врегулювання".

"Росіяни просять занадто багато на переговорах, тому що команда Трампа продовжує йти на поступки Путіну, не просячи нічого натомість. Настав час змінити стратегію переговорів, — заявив колишній посол США в Росії, старший науковий співробітник Інституту Гувера Майкл Макфол, коментуючи слова Венса.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.