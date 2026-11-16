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Трасса в международный пункт пропуска получила новое покрытие: где завершили ремонт

ремонт дорог
Дорога к границе с Молдовой стала безопаснее

В Винницкой области завершили ремонт участка автомобильной дороги Р-86, ведущей к украино-молдавской границе и международному пункту пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

В Винницкой области завершили ремонт автомобильной дороги Р-86, которая обеспечивает транспортное сообщение с украинско-молдовской границей. Восстановленный участок проходит через села Немия и Серебрия и ведет в международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

Необходимость ремонта была обусловлена значительной транспортной погрузкой на это направление. Дорога имеет важное значение для логистики региона, в частности, перевозок в направлении западных и южных границ Украины.

В ходе работ дорожники применили метод ремонта картами. В общей сложности обновили 9612 кв. м дорожного покрытия.

Финансирование было обеспечено за счет государственного и местного бюджетов на условиях софинансирования.

Почему ремонт дороги Р-86 важен

Восстановление автодороги должно улучшить транспортное сообщение с Молдовой и обеспечить более стабильное движение в международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

Более качественное дорожное покрытие также должно способствовать снижению аварийности и сокращению времени в пути для экстренных служб, школьных автобусов и местных жителей.

Кроме того, безопасное транспортное сообщение с государственной границей важно для экспортно-импортных перевозок и доставки гуманитарных грузов.

Таким образом, ремонт участка Р-86 должен улучшить логистические возможности юго-западной части Винницкой области и условия передвижения жителей близлежащих населенных пунктов.

Напомним, в Житомирской области продолжается реконструкция 22-километрового участка Северного обхода Житомира на международной трассе М-06 Киев – Чоп. Проект предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос для увеличения пропускной способности международного маршрута.

Автор:
Ольга Опенько

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