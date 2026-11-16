Траса до міжнародного пункту пропуску отримала нове покриття: де завершили ремонт

У Вінницькій області завершили ремонт ділянки автомобільної дороги Р-86, яка веде до українсько-молдовського кордону та міжнародного пункту пропуску “Могилів-Подільський - Отач”.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

На Вінниччині завершили ремонт автомобільної дороги Р-86, яка забезпечує транспортне сполучення з українсько-молдовським кордоном. Відновлена ділянка проходить через села Немія та Серебрія і веде до міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

Необхідність ремонту була зумовлена значним транспортним навантаженням на цей напрямок. Дорога має важливе значення для логістики регіону, зокрема перевезень у напрямку західних і південних кордонів України.

Під час робіт дорожники застосували метод ремонту картами. Загалом оновили 9612 кв. м дорожнього покриття.

Фінансування забезпечили за рахунок державного та місцевого бюджетів на умовах співфінансування.

Чому ремонт дороги Р-86 важливий

Відновлення автошляху має покращити транспортне сполучення з Молдовою та забезпечити стабільніший рух до міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

Якісніше дорожнє покриття також має сприяти зниженню аварійності та скороченню часу в дорозі для екстрених служб, шкільних автобусів і місцевих жителів.

Крім того, безпечне транспортне сполучення з державним кордоном важливе для експортно-імпортних перевезень і доставки гуманітарних вантажів.

Таким чином, ремонт ділянки Р-86 має покращити логістичні можливості південно-західної частини Вінницької області та умови пересування для жителів прилеглих населених пунктів.

Нагадаємо, на Житомирщині триває реконструкція 22-кілометрової ділянки Північного обходу Житомира на міжнародній трасі М-06 Київ – Чоп. Проєкт передбачає розширення дороги з двох до чотирьох смуг для збільшення пропускної спроможності міжнародного маршруту.