Турция хочет возобновить поставки иракской нефти: предлагает новое энергетическое соглашение

Турция подала Ираку проект предложения по возобновлению и расширению энергетического соглашения между двумя странами, которое включало бы сотрудничество в нефтяной, газовой, нефтехимической и электроэнергетической отраслях.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства нефти Ирака.

Заявление прозвучало после того, как Анкара объявила о прекращении действия многолетнего соглашения по нефтепроводу "Киркук-Джейхан".

Министерство нефти Ирака рассматривает турецкий проект и ведет переговоры, чтобы согласовать формулу, которая будет отвечать интересам обеих стран.

Нефтепровод "Киркук-Джейхан" мощностью 1,6 миллиона баррелей в день не работает с 2023 года после того, как арбитражный суд постановил, что Анкара должна выплатить 1,5 миллиарда долларов убытков за несанкционированный экспорт иракской нефти между 2014 и 2018 годами.

Как пишет Reuters, чиновник Турецкой Республики подтвердил, что Анкара хочет восстановить нефтетранспорт с Ираком. В понедельник в "Официальном вестнике" Турции было опубликовано решение о приостановлении действующего соглашения 1970-х годов и всех последующих протоколов с 27 июля 2026 года.

Ирак и Турция работают над возобновлением поставки нефти через этот трубопровод. Хотя Анкара заявила в конце 2023 года, что объект готов к эксплуатации, переговоры между Багдадом, правительством Иракского Курдистана и независимыми производителями не принесли результата.

Турецкий чиновник подчеркнул, что трубопровод может стать "очень активным и стратегическим для региона". По его словам, Турция вложила значительные средства в поддержку трубопровода.

Соглашение также связано с проектом "Дорога развития" — запланированным торговым маршрутом между Турцией и Ираком, который включает в себя высокоскоростное автомобильное и железнодорожное сообщение от иракского портового города Басра до турецкой границы, а дальше — в Европу. Багдад выделил первоначальное финансирование проекта еще в 2023 году.

Турция рассматривает возможность продления трубопровода на юг в рамках этой инфраструктурной инициативы.

Напомним, Турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras снова начала покупать российскую нефть Urals в апреле, после того, как в начале года приостановил эти закупки из-за влияния американских санкций.