Туреччина хоче відновити поставки іракської нафти: пропонує нову енергетичну угоду

Туреччина подала Іраку проєкт пропозиції щодо поновлення та розширення енергетичної угоди між двома країнами, яка б включала співпрацю в нафтовій, газовій, нафтохімічній та електроенергетичній галузях.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters з посиланням на представника Міністерства нафти Іраку.

Заява прозвучала після того, як Анкара оголосила про припинення дії багаторічної угоди щодо нафтопроводу "Кіркук–Джейхан".

Міністерство нафти Іраку наразі розглядає турецький проєкт і веде перемовини, щоб узгодити формулу, яка відповідатиме інтересам обох країн.

Нафтопровід "Кіркук-Джейхан" потужністю 1,6 мільйона барелів на день не працює з 2023 року після того, як арбітражний суд постановив, що Анкара повинна виплатити 1,5 мільярда доларів збитків за несанкціонований експорт іракської нафти між 2014 і 2018 роками. Туреччина оскаржує це рішення.

Як пише Reuters, високопосадовець Турецької Республіки підтвердив, що Анкара хоче відновити нафтотранспорт з Іраком. У понеділок в "Офіційному віснику" Туреччини було опубліковано рішення про призупинення чинної угоди 1970-х років та всіх наступних протоколів з 27 липня 2026 року.

Ірак і Туреччина працюють над відновленням постачання нафти через цей трубопровід. Хоча Анкара заявила наприкінці 2023 року, що об’єкт готовий до експлуатації, перемовини між Багдадом, урядом Іракського Курдистану й незалежними виробниками не дали результату.

Турецький посадовець наголосив, що трубопровід може стати "дуже активним та стратегічним для регіону". За його словами, Туреччина вклала значні кошти в підтримку трубопроводу.

Угода також пов’язана з проєктом "Дорога розвитку" — запланованим торговим маршрутом між Туреччиною та Іраком, який включає високошвидкісне автомобільне й залізничне сполучення від іракського портового міста Басра до турецького кордону, а далі — до Європи. Багдад виділив початкове фінансування проєкту ще 2023 року.

Туреччина розглядає можливість продовження трубопроводу на південь, у межах цієї інфраструктурної ініціативи.

Нагадаємо, Турецька нафтопереробна компанія Tupras знову почала купувати російську нафту Urals у квітні, після того, як на початку року призупинив ці закупівлі через вплив американських санкцій.