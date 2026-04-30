Турецкая компания Baykar представила новый дальнобойный БПЛА-камикадзе MIZRAK

Турецкая компания Baykar представила новый дальнобойный БПЛА-камикадзе MIZRAK / Baykar

Турецкая компания Baykar презентовала свою новую разработку – дальнобойный дрон-камикадзе MIZRAK, способный поражать цели на расстоянии более 1000 км. Аппарат предназначен для работы в условиях активного радиоэлектронного воздействия и может нести боевую часть весом до 40 кг.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на официальной странице Baykar.

Кроме стандартной версии производитель предлагает вариант с головкой самонаведения, предназначенный для уничтожения радаров и других источников излучения. Новый беспилотник интегрирован в общую сеть с другими системами компании, в частности Bayraktar TB2 и AKINCI, что позволяет получать цели указания от них в режиме реального времени.

Технические особенности и защита от РЭБ

Главным преимуществом MIZRAK является его высокая автономность и устойчивость к радиоэлектронной борьбе. Благодаря использованию искусственного интеллекта и системы оптического ориентирования по изображению местности, дрон способен продолжать миссию даже при полном отсутствии сигнала GPS.

Ключевые характеристики аппарата:

  • Дальность полета: более 1000 км.
  • Время пребывания в воздухе: до 7 часов.
  • Максимальная высота: до 3000м.
  • Скорость: до 185 км/ч.
  • Размах крыльев: 4 метра.
  • Система навигации: инерциальная наводка с визуальной коррекцией.

Использование таких технологий обеспечивает высокую точность поражения объектов в сложных условиях современного поля боя. Компания Baykar отмечает, что при разработке MIZRAK учитывался опыт современных войн, в частности, противостояния с РФ, где средства РЭБ играют критическую роль.

Напомним, Украина испытала FPV-дроны, преодолевающие 25 км и работающие под РЭБ. Министерство обороны совместно с Brave1 протестировало новое поколение ударных беспилотников от восьми отечественных производителей. В ходе испытаний украинские дроны подтвердили способность успешно поражать цели на больших дистанциях, несмотря на активное подавление сигнала.

Автор:
Максим Кольц