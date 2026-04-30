Турецька компанія Baykar представила новий далекобійний БпЛА-камікадзе MIZRAK

Турецька компанія Baykar презентувала свою нову розробку — далекобійний дрон-камікадзе MIZRAK, здатний уражати цілі на відстані понад 1000 км. Апарат розроблений для роботи в умовах активного радіоелектронного впливу та може нести бойову частину вагою до 40 кг.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться на офіційній сторінці Baykar.

Окрім стандартної версії, виробник пропонує варіант із головкою самонаведення, призначений для знищення радарів та інших джерел випромінювання. Новий безпілотник інтегрований у загальну мережу з іншими системами компанії, зокрема Bayraktar TB2 та AKINCI, що дозволяє йому отримувати цілевказання від них у режимі реального часу.

Технічні особливості та захист від РЕБ

Головною перевагою MIZRAK є його висока автономність і стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Завдяки використанню штучного інтелекту та системи оптичного орієнтування за зображенням місцевості, дрон здатний продовжувати місію навіть за повної відсутності сигналу GPS.

Ключові характеристики апарата:

Дальність польоту: понад 1000 км.

Час перебування в повітрі: до 7 годин.

Максимальна висота: до 3000 метрів.

Швидкість: до 185 км/год.

Розмах крил: 4 метри.

Система навігації: інерціальне наведення з візуальною корекцією.

Використання таких технологій забезпечує високу точність ураження об’єктів у складних умовах сучасного поля бою. Компанія Baykar наголошує, що під час розробки MIZRAK враховувався досвід сучасних воєн, зокрема протистояння з РФ, де засоби РЕБ відіграють критичну роль.

