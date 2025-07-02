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У пророссийского блоггера из Херсонской области нашли деньги, автомобили и землю

АРМА обнаружила деньги, автомобили, землю и оружие у пророссийского блоггера из Херсона
АРМА обнаружила деньги, автомобили, землю и оружие у пророссийского блоггера из Херсона

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило деньги, автомобили, землю и оружие у пророссийского блоггера из Херсона, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и глорифицировал лидера России Владимира Путина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что действия популярного блоггера из Херсонской области правоохранители квалифицируют по ст. 436-2 УКУ.

Какие активы нашли

По запросу следствия работники АРМА провели комплекс мероприятий по розыску имущества подозреваемого и установили наличие и местонахождение таких активов:

  • элитные авто;
  • огнестрельное оружие;
  • земельные участки;
  • взносы в уставные капиталы более чем на 500 тыс. грн;
  • жилую недвижимость;
  • сельскохозяйственной техники.

Сообщается, что собранные данные уже переданы следователям. В АРМА пообещали и дальше выявлять имущество лиц, работающих на врага — чтобы эти активы не остались в тени и могли быть использованы в пользу государства.

Ранее АРМА разыскало 1 млрд грн, присвоенных из-за коррупции на госзакупках.

Автор:
Светлана Манько
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