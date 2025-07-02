У пророссийского блоггера из Херсонской области нашли деньги, автомобили и землю

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило деньги, автомобили, землю и оружие у пророссийского блоггера из Херсона, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и глорифицировал лидера России Владимира Путина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что действия популярного блоггера из Херсонской области правоохранители квалифицируют по ст. 436-2 УКУ.

Какие активы нашли

По запросу следствия работники АРМА провели комплекс мероприятий по розыску имущества подозреваемого и установили наличие и местонахождение таких активов:

элитные авто;

огнестрельное оружие;

земельные участки;

взносы в уставные капиталы более чем на 500 тыс. грн;

жилую недвижимость;

сельскохозяйственной техники.

Сообщается, что собранные данные уже переданы следователям. В АРМА пообещали и дальше выявлять имущество лиц, работающих на врага — чтобы эти активы не остались в тени и могли быть использованы в пользу государства.

Ранее АРМА разыскало 1 млрд грн, присвоенных из-за коррупции на госзакупках.