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У пророссийского блоггера из Херсонской области нашли деньги, автомобили и землю
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило деньги, автомобили, землю и оружие у пророссийского блоггера из Херсона, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и глорифицировал лидера России Владимира Путина.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Отмечается, что действия популярного блоггера из Херсонской области правоохранители квалифицируют по ст. 436-2 УКУ.
Какие активы нашли
По запросу следствия работники АРМА провели комплекс мероприятий по розыску имущества подозреваемого и установили наличие и местонахождение таких активов:
- элитные авто;
- огнестрельное оружие;
- земельные участки;
- взносы в уставные капиталы более чем на 500 тыс. грн;
- жилую недвижимость;
- сельскохозяйственной техники.
Сообщается, что собранные данные уже переданы следователям. В АРМА пообещали и дальше выявлять имущество лиц, работающих на врага — чтобы эти активы не остались в тени и могли быть использованы в пользу государства.
Ранее АРМА разыскало 1 млрд грн, присвоенных из-за коррупции на госзакупках.