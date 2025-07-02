У проросійського блогера з Херсонщини знайшли гроші, автівки та землю

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило гроші, автівки, землю й зброю у проросійського блогера з Херсонщини, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та глорифікував лідера Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що дії популярного блогера з Херсонщини наразі правоохоронці кваліфікують за ст. 436-2 ККУ.

Які активи знайшли

На запит слідства працівники АРМА провели комплекс заходів щодо розшуку майна підозрюваного та встановили наявність та місце знаходження таких активів:

елітні авто;

вогнепальну зброю;

земельні ділянки;

внески до статутних капіталів на понад 500 тис. грн;

житлову нерухомість;

сільськогосподарську техніку.

Повідомляється, що зібрані дані вже передано слідчим. В АРМА пообіцяли і надалі виявляти майно осіб, які працюють на ворога — аби ці активи не залишилися в тіні й могли бути використані на користь держави.

Раніше АРМА розшукало 1 млрд грн, привласнених через корупцію на держзакупівлях.