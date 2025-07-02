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У проросійського блогера з Херсонщини знайшли гроші, автівки та землю
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило гроші, автівки, землю й зброю у проросійського блогера з Херсонщини, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та глорифікував лідера Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що дії популярного блогера з Херсонщини наразі правоохоронці кваліфікують за ст. 436-2 ККУ.
Які активи знайшли
На запит слідства працівники АРМА провели комплекс заходів щодо розшуку майна підозрюваного та встановили наявність та місце знаходження таких активів:
- елітні авто;
- вогнепальну зброю;
- земельні ділянки;
- внески до статутних капіталів на понад 500 тис. грн;
- житлову нерухомість;
- сільськогосподарську техніку.
Повідомляється, що зібрані дані вже передано слідчим. В АРМА пообіцяли і надалі виявляти майно осіб, які працюють на ворога — аби ці активи не залишилися в тіні й могли бути використані на користь держави.
Раніше АРМА розшукало 1 млрд грн, привласнених через корупцію на держзакупівлях.