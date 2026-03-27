Удорожание дизеля: как это влияет на посевную в Украине

Несмотря на повышение цен на дизельное топливо на 30-40%, расходы на посевную кампанию в Украине выросли примерно на 5%. При нормальной урожайности аграрии будут сохранять доходность на уровне сотен долларов с гектара.

Как пишет Delo.ua, об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Влияние подорожания дизеля на посевную в Украине

Минэкономики постоянно общается с аграриями для того, чтобы понять, какая поддержка им нужна на фоне роста цен на топливо.

"Несмотря на рост цен на дизельное топливо на 30-40%, фактические дополнительные расходы на проведение посевной увеличиваются примерно на 5%", - сказал Соболев.

По подсчетам министерства, это составляет около $40 дополнительных расходов на гектар.

Министр отметил, что в то же время при нормальной урожайности валовая прибыль аграрных предприятий составляет $400-800 на гектар.

"Таким образом мы понимаем, что увеличение цен на топливо не может стать причиной работы в минус", - заявил Соболев.

Главная задача – это обеспечить в первую очередь доступность, наличие дизеля в Украине, подчеркнул министр.

Как Минэкономики поддерживает аграрный сектор

Минэкономики очень активно работает также с "Укрнафтой", партнерами для обеспечения бесперебойных поставок топлива в Украину.

В то же время Соболев напомнил, что в Украине есть активные программы поддержки для аграриев, самая большая – это программа "5-7-9" на 18 млрд грн.

Также есть поддержка аграриев прифронтовых территорий, возмещение потерь от посевов, агрострахование и еще примерно десяток программ.

Рост цен на нефть и удобрения: как это повлияет на стоимость агропродукции

Соболев отметил, что министерство отслеживает инфляционные риски в секторах, где возможны рыночные дисбалансы, в первую очередь в аграрном секторе.

Минэкономики понимает, что вместе с ростом цен на нефть и удобрения будут в том числе расти цены на агропродукцию, отметил министр.

"Это можно ожидать уже осенью. Таким образом, часть этого производители переведут на покупателей в зарубежных странах при экспорте агросырья", - сказал он.

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) обратился к правительству с просьбой безотлагательно стабилизировать рынок азотных удобрений. Отмечается, что из-за сокращения мировых поставок и внутреннего дефицита аммиачной селитры цены на карбамид выросли до $730 за тонну. Аграрии заявляют, что недостаток удобрений может снизить урожай более чем на 20%.

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) заявлял, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.