Подорожчання дизелю: як це впливає на посівну в Україні

Трактор
Дизель подорожчав на 40%, але посівна - лише на 5%. / Pixabay

Попри підвищення цін на дизельне пальне на 30-40%, витрати на посівну кампанію в Україні зросли приблизно на 5%. При нормальній врожайності аграрії зберігатимуть прибутковість на рівні сотень доларів з гектара. 

Як пише Delo.ua, про це під час години запитань до уряду заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Вплив подорожчання дизелю на посівну в Україні 

Мінекономіки постійно спілкується з аграріями для того, щоб зрозуміти, яка саме підтримка їм потрібна на тлі зростання цін на пальне. 

"Незважаючи на зростання цін на дизельне паливо на 30-40%, фактичні додаткові витрати на проведення посівної збільшуються лише приблизно на 5%", - сказав Соболев. 

За підрахунками міністерства, це становить близько $40 додаткових витрат на гектар. 

Міністр зазначив, що водночас, за нормальної врожайності валовий прибуток аграрних підприємств, становить $400-800 на гектар. 

"Таким чином, ми розуміємо, що збільшення цін на пальне не може стати причиною роботи в мінус", - заявив Соболев.

Головне завдання - це забезпечити в першу чергу доступність, наявність дизелю в Україні, наголосив міністр. 

Як Мінекономіки підтримує аграрний сектор 

Мінекономіки дуже активно працює також з "Укрнафтою", партнерами для того, щоб забезпечити безперебійне постачання палива в Україну. 

 Водночас, Соболев нагадав, що в Україні є активні програми підтримки для аграріїв, найбільша – це програма "5-7-9" на 18 млрд грн. 

Також є підтримка аграріїв прифронтових територій, відшкодування втрат від посівів, агрострахування, і ще приблизно з десяток програм. 

Зростання цін на нафту і добрива: як це вплине на вартість агропродукції

Соболев зазначив, що міністерство відстежує інфляційні ризики у секторах, де можливі ринкові дисбаланси, насамперед в аграрному секторі. 

Мінекономіки розуміє, що разом із зростанням цін на нафту і добрива, будуть в тому числі зростати ціни на агропродукцію, зазначив міністр.

"Це можна очікувати вже восени. Таким чином, частину цього виробники перекладуть на покупців в закордонних країнах при експорті агросировини", - сказав він. 

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до уряду з проханням невідкладно стабілізувати ринок азотних добрив. Наголошується, що через скорочення світових поставок і внутрішній дефіцит аміачної селітри ціни на карбамід зросли до $730 за тонну. Аграрії заявляють, що нестача добрив може знизити врожай більш ніж на 20%.

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) заявляв, що війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках. 

Автор:
Анна Мурашко