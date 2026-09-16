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Угольные предприятия самого богатого человека Украины в Ростовской области передали другу Путина

шахта
На РПК были переоформлены обеспеченные залогом долги и векселя Шахтоуправления Обуховска и Донского антрацита, работающих в Ростовской области

Бывшие угольные активы самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова перешли "Русской промышленной компании" (РПК). Ее гендиректор Феликс Нахшунов связан с холдингом "Росхим", возглавляемым Игорем Ротенбергом — сыном давнего друга главы Кремля Владимира Путина миллиардера Аркадия Ротенберга.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

В частности, на РПК были переоформлены обеспеченные залогом долги и векселя "Шахтоуправления Обуховская" и "Донского антрацита". Оба предприятия работают в Ростовской области и специализируются на добыче и обогащении антрацита. Их совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн.

Ахметов приобрел эти активы в 2012 году из-за своей группы ГТЭК за $39 млн. После начала войны в Украине предприятия оказались в Сбербанке за долги. Затем права требования и акции перешли кипрской Valleyton Investments, а в 2024 году Путин разрешил их покупку российской компании "Лучшее решение". В отчетности последней размер вексельных обязательств "Обуховской" и "Донского антрацита" оценивался в 2,75 миллиарда рублей. Еще около $400 млн составили права требования Сбербанка.

РПК была основана в мае 2026 года.

Издание Financial Times называло братьев Ротенбергов инициаторами волны национализации в России, которая началась после вторжения в Украину.

В целом за последние годы российские власти принудительно сменили собственников более чем в 800 компаниях, а общая стоимость конфискованных активов уже превысила 90 млрд долларов (более 7,6 трлн рублей).

Главными выгодоприобретателями передела стали государственные гиганты "Газпром", "Росатом", "Ростех", "Транснефть", банк ВТБ, а также бизнес-группы, приближенные к окружению Владимира Путина – кланы Ковальчуков, Ротенбергов и Патрушевых.

Автор:
Светлана Манько

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