В России конфисковали частные активы на $11,5 млрд: кому достается бизнес

Российские власти за январь-август изъяли в пользу государства частные активы общей стоимостью около 11,5 млрд долларов (980 млрд рублей). Имущество у бизнеса забирают из-за прокурорских исков и антикоррупционных дел.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

За первые восемь месяцев года российские суды рассмотрели 54 антикоррупционных требования о конфискации – это больше, чем за весь прошлый год (45 дел) или позапрошлый (13 дел).

Общая стоимость имущества, отобранного по этим искам, составила почти 8,8 млрд долларов. Кроме основных решений, прокуратура все чаще подает повторные иски, чтобы забрать активы у родственников или бизнес-партнеров ответчиков.

Кого коснулась национализация

Хотя в этом году темпы несколько замедлились, поскольку большинство крупных предприятий перешли под контроль Кремля раньше, передел собственности задел ряд известных компаний:

Агросектор: государство забрало компанию "Русагро" миллиардера Вадима Мошковича;

Промышленность: национализирован подшипниковый холдинг КИМП бывшего заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова;

Логистика и топливо: изъят "Трансбункер" Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев - крупнейший заправщик морских судов в портах РФ.

В целом за последние годы российские власти принудительно сменили собственников более чем в 800 компаниях, а общая стоимость конфискованных активов уже превысила 90 млрд долларов (более 7,6 трлн рублей).

Главными выгодоприобретателями передела стали государственные гиганты "Газпром", "Росатом", "Ростех", "Транснефть", банк ВТБ, а также бизнес-группы, приближенные к окружению Владимира Путина – кланы Ковальчуков, Ротенбергов и Патрушевых.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Путин разрешил забирать у владельцев предприятия, подвергшихся ударам беспилотников. Глава Кремля подписал указ, позволяющий фактически изымать у частного бизнеса и передавать государству объекты, попавшие под атаки дронов.