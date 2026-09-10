У Росії конфіскували приватні активи на $11,5 млрд: кому дістається бізнес

Російська влада за січень–серпень вилучила на користь держави приватні активи загальною вартістю близько 11,5 млрд доларів (980 млрд рублів). Майно у бізнесу забирають через прокурорські позови та антикорупційні справи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За перші вісім місяців року російські суди розглянули 54 антикорупційні вимоги про конфіскацію – це більше, ніж за весь минулий рік (45 справ) чи за позаминулий (13 справ).

Загальна вартість майна, відібраного за цими позовами, сягнула майже 8,8 млрд доларів. Окрім основних рішень, прокуратура дедалі частіше подає повторні позови, щоб забрати активи в родичів або бізнес-партнерів відповідачів.

Кого торкнулася націоналізація

Хоча цьогоріч темпи дещо сповільнилися, оскільки більшість великих підприємств перейшли під контроль Кремля раніше, переділ власності зачепив низку відомих компаній:

Агросектор: держава забрала компанію "Русагро" мільярдера Вадима Мошковича;

Промисловість: націоналізовано підшипниковий холдинг КІМП колишнього заступника керівника Росстандарту Олексія Кулєшова;

Логістика та паливо: вилучено "Трансбункер" Йосипа Сандлера та Сергія Пугачова – найбільшого заправника морських суден у портах РФ.

Загалом за останні роки російська влада примусово змінила власників у понад 800 компаніях, а загальна вартість конфіскованих активів уже перевищила 90 млрд доларів (понад 7,6 трлн рублів).

Головними вигодонабувачами переділу стали державні гіганти "Газпром", "Росатом", "Ростех", "Транснефть", банк ВТБ, а також бізнес-групи, наближені до оточення Володимира Путіна – клани Ковальчуків, Ротенбергів та Патрушевих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Володимир Путін дозволив забирати у власників підприємства, які зазнали ударів безпілотників. Глава Кремля підписав указ, який дозволяє фактично вилучати у приватного бізнесу та передавати державі об'єкти, що потрапили під атаки дронів.