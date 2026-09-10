RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,19

51,96

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

У Росії конфіскували приватні активи на $11,5 млрд: кому дістається бізнес

Знак "Россия"
У Росії конфіскували приватні активи на $11,5 млрд / Фото: Peretz Partensky

Російська влада за січень–серпень вилучила на користь держави приватні активи загальною вартістю близько 11,5 млрд доларів (980 млрд рублів). Майно у бізнесу забирають через прокурорські позови та антикорупційні справи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За перші вісім місяців року російські суди розглянули 54 антикорупційні вимоги про конфіскацію – це більше, ніж за весь минулий рік (45 справ) чи за позаминулий (13 справ).

Загальна вартість майна, відібраного за цими позовами, сягнула майже 8,8 млрд доларів. Окрім основних рішень, прокуратура дедалі частіше подає повторні позови, щоб забрати активи в родичів або бізнес-партнерів відповідачів.

Кого торкнулася націоналізація

Хоча цьогоріч темпи дещо сповільнилися, оскільки більшість великих підприємств перейшли під контроль Кремля раніше, переділ власності зачепив низку відомих компаній:

  • Агросектор: держава забрала компанію "Русагро" мільярдера Вадима Мошковича;
  • Промисловість: націоналізовано підшипниковий холдинг КІМП колишнього заступника керівника Росстандарту Олексія Кулєшова;
  • Логістика та паливо: вилучено "Трансбункер" Йосипа Сандлера та Сергія Пугачова – найбільшого заправника морських суден у портах РФ.

Загалом за останні роки російська влада примусово змінила власників у понад 800 компаніях, а загальна вартість конфіскованих активів уже перевищила 90 млрд доларів (понад 7,6 трлн рублів).

Головними вигодонабувачами переділу стали державні гіганти "Газпром", "Росатом", "Ростех", "Транснефть", банк ВТБ, а також бізнес-групи, наближені до оточення Володимира Путіна – клани Ковальчуків, Ротенбергів та Патрушевих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Володимир Путін дозволив забирати у власників підприємства, які зазнали ударів безпілотників. Глава Кремля підписав указ, який дозволяє фактично вилучати у приватного бізнесу та передавати державі об'єкти, що потрапили під атаки дронів.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності