Вугільні підприємства найбагатшої людини України в Ростовській області передали другу Путіна

Колишні вугільні активи найбагатшого українського бізнесмена Ріната Ахметова перейшли "Російській промисловій компанії" (РПК). Її гендиректор Фелікс Нахшунов пов'язаний із холдингом "Росхім", який очолює Ігор Ротенберг — син давнього друга очільника Кремля Володимира Путіна мільярдера Аркадія Ротенберга.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Зокрема, на РПК було переоформлено забезпечені заставою борги та векселі "Шахтоуправління „Обухівська"" та "Донського антрациту". Обидва підприємства працюють у Ростовській області та спеціалізуються на видобутку та збагаченні антрациту. Їхні сукупні запаси оцінюються в 97,3 млн тонн.

Ахметов придбав ці активи у 2012 році через свою групу ДПЕК за $39 млн. Після початку війни в Україні підприємства опинилися у Сбербанку за борги. Потім права вимоги та акції перейшли кіпрській Valleyton Investments, а 2024 року Путін дозволив їх купівлю російській компанії "Краще рішення". У звітності останньої розмір вексельних зобов'язань "Обухівської" та "Донського антрациту" оцінювався у 2,75 млрд рублів. Ще близько $400 млн становили права вимоги Сбербанку.

РПК було засновано у травні 2026 року.

Видання Financial Times називало братів Ротенбергів ініціаторами хвилі націоналізації в Росії, яка розпочалася після вторгнення до України.

Загалом за останні роки російська влада примусово змінила власників у понад 800 компаніях, а загальна вартість конфіскованих активів уже перевищила 90 млрд доларів (понад 7,6 трлн рублів).

Головними вигодонабувачами переділу стали державні гіганти "Газпром", "Росатом", "Ростех", "Транснефть", банк ВТБ, а також бізнес-групи, наближені до оточення Володимира Путіна – клани Ковальчуків, Ротенбергів та Патрушевих.