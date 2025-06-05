Украина и Baker Hughes будут развивать геотермальную энергетику

На полях EU Green Week в Брюсселе государственная компания НАК "Надра Украины" и глобальная энергетическая технологическая корпорация Baker Hughes подписали меморандумы по сотрудничеству в области низкоуглеродистой энергетики.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Целью партнерства является совместная разработка проектов по геотермальной энергетике и технологиям улавливания и хранения углерода (CCS), отвечающая климатическим целям Украины и положениям Европейского зеленого курса.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что начало сотрудничества с Baker Hughes — это практический шаг к интеграции Украины в мировую энергетическую систему и развитие устойчивой зеленой экономики. Геотермальные проекты, по ее словам, обладают значительным потенциалом и могут способствовать постепенному отказу от производства электроэнергии и тепла на основе ископаемого топлива.

Baker Hughes, работающая более чем в 120 странах, имеет более столетний опыт во внедрении энергетических технологий. В рамках сотрудничества планируется изучение геотермального потенциала Украины, а также определение локаций для будущих объектов по улавливанию углекислого газа.

В частности, речь идет об использовании истощенных месторождений углеводородов в западных регионах страны, близких к границе с ЕС, а также потенциале украинской части Черного моря, исследуемом совместно с другими странами региона.

Гринчук подчеркнула, что подписанные документы открывают путь к инновациям и технологическому прогрессу в энергетике, а также помогут Украине достичь своих климатических целей и усилить энергетическую безопасность.

Добавим, что Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии объявили о подписании меморандума о сотрудничестве в области энергетического перехода и использовании возобновляемых источников энергии.