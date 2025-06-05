Україна і Baker Hughes розвиватимуть геотермальну енергетику

На полях EU Green Week у Брюсселі державна компанія НАК "Надра України" та глобальна енергетична технологічна корпорація Baker Hughes підписали меморандуми про співпрацю в галузі низьковуглецевої енергетики.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Метою партнерства є спільна розробка проектів з геотермальної енергетики та технологій уловлювання і зберігання вуглецю (CCS), що відповідає кліматичним цілям України та положенням Європейського зеленого курсу.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук наголосила, що початок співпраці з Baker Hughes — це практичний крок до інтеграції України у світову енергетичну систему та розбудови стійкої зеленої економіки. Геотермальні проекти, за її словами, мають значний потенціал і можуть сприяти поступовій відмові від виробництва електроенергії та тепла на основі викопного палива.

Baker Hughes, яка працює у понад 120 країнах, має понад столітній досвід у впровадженні енергетичних технологій. У межах співпраці планується вивчення геотермального потенціалу України, а також визначення локацій для майбутніх об’єктів з уловлювання вуглекислого газу.

Зокрема, йдеться про використання виснажених родовищ вуглеводнів у західних регіонах країни, близьких до кордону з ЄС, а також потенціал української частини Чорного моря, що наразі досліджується спільно з іншими країнами регіону.

Гринчук підкреслила, що підписані документи відкривають шлях до інновацій та технологічного прогресу в енергетиці, а також допоможуть Україні досягти своїх кліматичних цілей і посилити енергетичну безпеку.

Додамо, що Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища і енергетичної безпеки Італії оголосили про підписання меморандуму про співпрацю в галузі енергетичного переходу та використання відновлюваних джерел енергії.