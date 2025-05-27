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Украина конфисковала принадлежавшие россиянину АЗС: о ком идет речь
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) взыскала в доход государства активы гражданина России, которому принадлежит сеть АЗС, работающая на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Отмечается, что к гражданину РФ – владельцу сети АЗС на временно оккупированной территории применена санкция, предусмотренная п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «О санкциях».
Суд взыскал в доход государства транспортные средства, объекты недвижимости, корпоративные права и денежные средства, принадлежащие указанному лицу.
Как отмечают в ВАКС, решение о взыскании активов в доход государства вступило в законную силу и не подлежит дальнейшему обжалованию.
О ком идет речь
Как пишет "Интерфакс-Украина", речь идет об Алексее Попове, учредителе ЧП "Юг Ойл" и ООО "Транс Ойл 1", входящих в группу компаний "Oil Transit".
Основная деятельность этой группы – продажа топлива. Группа владеет сетью автозаправочных станций в Запорожской и Херсонской областях, а также нефтебазой в Винницкой области.
По данным Минюста, Попов является гражданином РФ, который после начала полномасштабного вторжения остался на ТОТ и продолжил предпринимательскую деятельность.
По данным иска, он контролирует сеть АЗС "Oil Transit" и сотрудничает с оккупационными властями через компанию "Феникс", которая поставляет топливо на ВТО.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) уже завершило конкурс на управление нефтебазой "Oil Transit" в селе Оратов Винницкой области. По результатам тендера на Prozorro победителем стало ООО "Стройстройинвест комплект".