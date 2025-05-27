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Україна конфіскувала АЗС, які належали росіянину: про кого йдеться
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стягнула в дохід держави активи громадянина Росії, якому належить мережа АЗС, яка працює на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Зазначається, що до громадянина РФ – власника мережі АЗС на тимчасово окупованій території застосовано санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції».
Суд стягнув у дохід держави транспортні засоби, об’єкти нерухомості, корпоративні права та кошти, що належать вказаній особі.
Як зауважують у ВАКС, рішення про стягнення активів у дохід держави набуло законної сили та не підлягає подальшому оскарженню.
Про кого йдеться
Як пише "Інтерфакс-Україна", мова йде про Олексія Попова, засновника ПП "Юг Ойл" та ТОВ "Транс Ойл 1", які входять у групу компаній "Oil Transit".
Основна діяльність цієї групи – продаж палива. Група володіє мережею автозаправних станцій у Запорізькій та Херсонській областях, а також нафтобазою у Вінницькій області.
За даними Мін'юсту Попов є громадянином РФ, який після початку повномасштабного вторгнення залишився на ТОТ і продовжив підприємницьку діяльність.
За даними позову, він контролює мережу АЗС "Oil Transit" та співпрацює з окупаційною владою через компанію "Фенікс", яка постачає пальне на ТОТ.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вже завершило конкурс на управління нафтобазою "Oil Transit" в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ “Стройбудінвест комплект”.