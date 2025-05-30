Украина может производить 22 млрд кубов биометана — больше, чем добывает природного газа, — эксперт

Украина имеет потенциал для производства 21,8 млрд. куб. м биометана в год, исходя из имеющегося сырья для переработки. Это количество в 4 раза превышает современное производство биометана в ЕС. Это также превосходит показатель в 19,12 млрд куб. — столько украинские компании добыли природный газ в 2024 году.

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Об этом рассказал глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины UABIO Георгий Гелетуха во время разговора с Delo.ua.

"При средней экспортной цене € 0,9 за куб. м, 21,8 млрд куб. м биометана может принести около € 20 млрд ежегодных поступлений", — отмечает специалист.

По его мнению, переработка биогаза на биометан набирает обороты, ведь это гораздо прибыльнее, чем производство и продажа электричества. Впрочем, основным фактором, который мешает развивать отрасль, является война.

Кто производит биометан в Украине?

В Украине работают 3 биометановых завода, которые входят в комплекс агрохолдингов ГалсАгро, Vitagro и МХП.

В настоящее время две компании, Vitagro и МХП, являются действующими экспортерами биометана.

"Для агро это самая естественная история, потому что они владельцы сырья. У них нет риска, что поставщик что-то передумает или поднимет цену", – отметил Георгий Гелетуха.

Первым экспортером биометана из Украины в ЕС стала группа компаний Vitagro . Мощность производства – 3 млн куб. м в год. Первая поставка около 70 тыс. куб. м газа была отправлена в Германию. Vitagro продолжает тестировать европейский рынок биометана.

"Объем инвестиций в биометановый завод - € 6 млн. На полную мощность проект вышел осенью прошлого года. В планах поставлять на экспорт 100% биометана при условии, если в Украине не будут созданы программы его использования на местном рынке. В мае была осуществлена еще одна поставка в ЕС — 200 тыс. куб. м", — рассказали в пресс-службе.

В феврале 2025 г. МХ П экспортировало 27,4 тыс. куб. м биометана. Партия была отправлена через украинско-польскую границу в Германию. Покупателем выступила компания Vitol. Также агрохолдинг запустил коммерческое производство сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществил его первую поставку в ЕС 11 мая 2025 года.

Планировал в феврале экспортировать первую партию биометана в ЕС агрохолдинг "Галс Агро". Однако информации о поставке не было. А агрохолдинг ранее сообщал, что поставлял биометан собственного производства в украинскую газотранспортную систему.

Продавать биометан в Украине невыгодно

На сегодняшний день экспорт остается единственным экономически оправданным способом реализации биометана.

"Биометан примерно вдвое дороже природного газа. В Украине вы его можете продать только по цене природного газа и нести значительный ущерб. Поэтому производители рассматривают исключительно экспорт, как вариант продажи производимого биометана", – пояснил Георгий Гелетуха.

С мнением эксперта согласны и в Vitagro.

"Продажа биометана в Украине по цене природного газа не покрывает себестоимость производства, поэтому единственным рентабельным рынком остается европейский. В случае отсутствия государственной программы использования биометана на местном рынке", — рассказал Delo.ua Владимир Ивахов, руководитель проектов возобновляемых видов энергии группы компаний Vitagro.

В ЕС вынуждены покупать биометан

В отличие от Украины, в ЕС действует система премий за возобновляемые источники энергии, благодаря которой цена биометана достигает € 900 евро за 1000 куб. м. Это делает экспорт привлекательным для украинских производителей.

Спрос на биометан в ЕС обусловлен курсом декарбонизации до 2050 года. Сейчас ЕС производит всего 5 млрд куб. м биометана в год, но планирует достичь 35 млрд кубов к 2030 году и 150 млрд к 2050 году.

"По самому оптимистичному сценарию европейцы смогут выйти всего на 20 млрд кубометров к 2030 году, отстав от планов на 15 млрд. Эту нишу может занять украинский биометан", – прогнозирует председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины.