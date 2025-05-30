Україна може виробляти 22 млрд кубів біометану — більше, ніж добуває природного газу, — експерт

Україна має потенціал для виробництва 21,8 млрд куб. м біометану на рік, виходячи з наявної сировини для переробки. Ця кількість в 4 рази перевищує сучасне виробництво біометану в ЄС. Це також перевершує показник у 19,12 млрд куб м. — стільки українські компанії добули природного газу у 2024 році.

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Про це розповів голова правління Біоенергетичної асоціації України UABIO Георгій Гелетуха під час розмови з Delo.ua.

"При середній експортній ціні €0,9 за куб. м, 21,8 млрд куб. м біометану може принести близько €20 млрд щорічних надходжень", — зазначає фахівець.

На його думку, переробка біогазу на біометан набирає обертів, адже це значно прибутковіше, ніж виробництво та продаж електрики. Втім основним фактором, який заважає розвивати галузь є війна.

Хто виробляє біометан в Україні?

В Україні працюють 3 біометанових заводи, які входять в комплекс агрохолдингів ГалсАгро, Vitagro та МХП. Ще 4 проєкти готуються до запуску протягом 2025 р. Відтак працюючи на повну потужність всі 7 підприємств будуть виробляти 111 млн куб. м біометану на рік.

Наразі 2 компанії, Vitagro та МХП, є діючими експортерами біометану.

"Для агро це найбільш природня історія, тому що вони власники сировини. У них немає ризику, що постачальник щось передумає або підніме ціну", – відзначив Георгій Гелетуха.

Першим експортером біометану з України до ЄС стала група компаній Vitagro. Потужність виробництва — 3 млн куб. м на рік. Перша поставка близько 70 тис. куб. м газу була відправлена до Німеччини. Наразі Vitagro продовжує тестувати європейський ринок біометану.

"Обсяг інвестицій у біометановий завод — €6 млн. На повну потужність проєкт вийшов восени минулого року. В планах постачати на експорт 100% біометану за умови, якщо в Україні не буде створено програми його використання на місцевому ринку. У травні було здійснено ще одну поставку до ЄС — 200 тис. куб. м", — розповіли у Vitagro.

В лютому 2025 р. МХП експортувало 27,4 тис. куб. м біометану. Партію було відправлено через українсько-польський кордон до Німеччини. Покупцем виступила компанія Vitol.Також агрохолдинг запустив комерційне виробництво зрідженого біометану (Bio-LNG) і здійснив його першу поставку до ЄС 11 травня 2025 року.

Планував в лютому експортувати першу партію біометану до ЄС агрохолдинг "Галс Агро". Проте інформації щодо поставки не було. Натомість агрохолдинг раніше повідомляв, що постачав біометан власного виробництва до української газотранспортної системи.

Продавати біометан в Україні невигідно

На сьогодні експорт залишається єдиним економічно виправданим способом реалізації біометану.

"Біометан приблизно вдвічі дорожчий природного газу. В Україні ви його можете продати тільки за ціною природного газу і нести значні збитки. Тому виробники розглядають виключно експорт, як варіант продажу виробленого біометану", – пояснив Георгій Гелетуха.

З думкою експерта погоджуються і в Vitagro.

"Продаж біометану в Україні за ціною природного газу не покриває собівартість виробництва, тому єдиним рентабельним ринком залишається європейський. У разі відсутності державної програми використання біометану на місцевому ринку", — розповів Delo.ua Володимир Івахів, керівник проєктів відновлювальних видів енергії групи компаній Vitagro.

В ЄС змушені купувати біометан

На відміну від України, в ЄС діє система премій за відновлювані джерела енергії, завдяки якій ціна біометану досягає €900 євро за 1000 куб. м. Це робить експорт привабливим для українських виробників.

Попит на біометан в ЄС обумовлений курсом на декарбонізацію до 2050 року. Зараз ЄС виробляє лише 5 млрд куб. м біометану на рік, але планує досягти 35 млрд кубів до 2030 року та 150 млрд до 2050 року.

"За найоптимістичнішим сценарієм європейці зможуть вийти лише на 20 млрд кубометрів до 2030 року, відставши від планів на 15 млрд. Цю нішу може зайняти український біометан", – прогнозує голова правління Біоенергетичної асоціації України