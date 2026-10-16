Украина отменила антидемпинговые пошлины на стальные крепления из Китая

Украина отменила окончательные антидемпинговые меры по импорту стальных крепей из Китая. В то же время, ограничения для турецкого цемента будут оставаться в силе по меньшей мере до завершения нового просмотра.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Межведомственная комиссия по международной торговле 12 октября завершила пересмотр антидемпинговых мер по стальным креплениям происхождением из Китайской Народной Республики и решила их аннулировать.

Речь идет об ограничениях, введенных решениями комиссии от 21 сентября 2020 года и 26 января 2026 года.

В то же время, комиссия начала пересмотр антидемпинговых мер по импорту цемента из Турции в связи с истечением срока их применения.

В период пересмотра действующие ограничения, введенные еще в августе 2021 года, продлили. Они будут действовать до окончательного решения по результатам пересмотра.

Оба решения вступили в силу после опубликования соответствующих сообщений в "Правительственном курьере" 13 октября 2026 года.

Напомним, ранее Украина начала новые антидемпинговые расследования по отдельным товарам из Турции и Китая, в частности из-за жалоб украинских производителей на более дешевый импорт.