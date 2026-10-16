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Україна скасувала антидемпінгові мита на сталеві кріплення з Китаю

Україна скасувала антидемпінгові мита на сталеві кріплення з Китаю
Україна скасувала антидемпінгові мита на сталеві кріплення з Китаю

Україна скасувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту сталевих кріплень із Китаю. Водночас обмеження для турецького цементу залишатимуться чинними щонайменше до завершення нового перегляду.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 12 жовтня завершила перегляд антидемпінгових заходів щодо сталевих кріплень походженням із Китайської Народної Республіки та вирішила їх анулювати.

Йдеться про обмеження, які були запроваджені рішеннями комісії від 21 вересня 2020 року та 26 січня 2026 року.

Водночас комісія розпочала перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту цементу з Туреччини у зв'язку із закінченням строку їх застосування.

На період перегляду чинні обмеження, запроваджені ще у серпні 2021 року, продовжили. Вони діятимуть до ухвалення остаточного рішення за результатами перегляду.

Обидва рішення набрали чинності після опублікування відповідних повідомлень в "Урядовому кур'єрі" 13 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Україна розпочала нові антидемпінгові розслідування щодо окремих товарів із Туреччини та Китаю, зокрема через скарги українських виробників на дешевший імпорт.

Автор:
Тетяна Гойденко

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