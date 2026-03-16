В Україні розпочато антидемпінгове розслідування щодо Туреччини й Китаю

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 10 березня розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну зварювального обладнання з Китайської Народної Республіки та сталевих прутків і кутиків із Туреччини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оголошення, оприлюднені на сайті Урядового кур’єра.

Розслідування щодо китайського зварювального обладнання порушене за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Патон інтернешнал". Комісія встановила, що імпорт здійснювався за демпінговими цінами і може завдати істотної шкоди національному виробнику.

За період 2022–2024 років обсяги ввезення такого обладнання до України зросли на 64 %, а його частка у загальному імпорті зварювальних апаратів збільшилася на 2 %. Крім того, середні ціни китайського обладнання були нижчими як за середню ціну, так і за собівартість українських аналогів.

До товарів, що підлягають розслідуванню, належать інверторні апарати для ручного та напівавтоматичного дугового зварювання (MMA, MIG/MAG, TIG), апарати повітряно-плазмового різання металів CUT та комбіновані мультифункціональні пристрої. Обладнання може постачатися окремо або у комплекті з додатковими пристроями, такими як зварювальні пальники, кабелі та блоки подачі дроту.

Розслідування щодо турецьких сталевих прутків і кутиків порушене за скаргою ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Комісія констатувала, що демпінговий імпорт з Туреччини загрожує істотною шкодою національному товаровиробнику. Зокрема, середні ціни імпорту були нижчими за собівартість українських аналогів, а турецькі виробники мають значний експортний потенціал і можливість швидко нарощувати обсяги виробництва.

До предмету розслідування входять гарячекатані круглі, квадратні та прямокутні прутки діаметром до 40 мм, а також L‑подібні та інші кутики з поперечним перерізом до 80 мм.

Проведення розслідування доручене Міністерству економіки України. Заінтересовані особи можуть протягом 30 днів з дня опублікування повідомлення надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перевірки. Письмові коментарі та матеріали щодо розслідування розглядаються протягом 60 днів.

Антидемпінгові заходи спрямовані на захист національних виробників та забезпечення рівних умов конкуренції на українському ринку промислового обладнання.

