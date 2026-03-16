Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине начато антидемпинговое расследование в отношении Турции и Китая

бизнес
Межведомственная комиссия по международной торговле 10 марта начала антидемпинговое расследование по импорту в Украину сварочного оборудования из Китайской Народной Республики и стальных прутков и углов из Турции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на объявления, обнародованные на сайте Правительственного курьера.

Расследование по китайскому сварочному оборудованию возбуждено по жалобе общества с ограниченной ответственностью "Патон интернешнал". Комиссия установила, что импорт осуществлялся по демпинговым ценам и может нанести существенный ущерб национальному производителю.

За период 2022-2024 годов объемы ввоза такого оборудования в Украину выросли на 64%, а его доля в общем импорте сварочных аппаратов увеличилась на 2%. Кроме того, средние цены китайского оборудования были ниже как средней цены, так и себестоимости украинских аналогов.

К товарам, подлежащим расследованию, относятся инверторные аппараты для ручной и полуавтоматической дуговой сварки (MMA, MIG/MAG, TIG), аппараты воздушно-плазменной резки металлов CUT и комбинированные мультифункциональные устройства. Оборудование может поставляться отдельно или в комплекте с дополнительными устройствами, такими как сварочные горелки, кабели и блоки проволоки.

Расследование в отношении турецких стальных прутков и углов возбуждено по жалобе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Комиссия констатировала, что демпинговый импорт из Турции грозит существенным вредом национальному товаропроизводителю. В частности, средние цены импорта были ниже себестоимости украинских аналогов, а турецкие производители имеют значительный экспортный потенциал и возможность быстро наращивать объемы производства.

В предмет расследования входят горячекатаные круглые, квадратные и прямоугольные прутки диаметром до 40 мм, а также L‑образные и другие углы с поперечным сечением до 80 мм.

Проведение расследования поручено Министерству экономики Украины. Заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования уведомления направлять в Минэкономики информацию, которая может быть полезна для проведения проверки. Письменные комментарии и материалы по расследованию рассматриваются в течение 60 дней.

Антидемпинговые мероприятия направлены на защиту национальных производителей и обеспечение равных условий конкуренции на украинском рынке промышленного оборудования.

Напомним,   Межведомственная комиссия по международной торговле 21 мая 2025 года приняла ряд важных решений для   защиты украинских производителей   от нечестной наружной конкуренции. Правительство сосредоточило усилия на продолжении антидемпинговых мер и инициировании новых расследований по потенциально вредному импорту.

Автор:
Татьяна Гойденко