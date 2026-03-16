В Украине начато антидемпинговое расследование в отношении Турции и Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле 10 марта начала антидемпинговое расследование по импорту в Украину сварочного оборудования из Китайской Народной Республики и стальных прутков и углов из Турции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на объявления, обнародованные на сайте Правительственного курьера.

Расследование по китайскому сварочному оборудованию возбуждено по жалобе общества с ограниченной ответственностью "Патон интернешнал". Комиссия установила, что импорт осуществлялся по демпинговым ценам и может нанести существенный ущерб национальному производителю.

За период 2022-2024 годов объемы ввоза такого оборудования в Украину выросли на 64%, а его доля в общем импорте сварочных аппаратов увеличилась на 2%. Кроме того, средние цены китайского оборудования были ниже как средней цены, так и себестоимости украинских аналогов.

К товарам, подлежащим расследованию, относятся инверторные аппараты для ручной и полуавтоматической дуговой сварки (MMA, MIG/MAG, TIG), аппараты воздушно-плазменной резки металлов CUT и комбинированные мультифункциональные устройства. Оборудование может поставляться отдельно или в комплекте с дополнительными устройствами, такими как сварочные горелки, кабели и блоки проволоки.

Расследование в отношении турецких стальных прутков и углов возбуждено по жалобе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Комиссия констатировала, что демпинговый импорт из Турции грозит существенным вредом национальному товаропроизводителю. В частности, средние цены импорта были ниже себестоимости украинских аналогов, а турецкие производители имеют значительный экспортный потенциал и возможность быстро наращивать объемы производства.

В предмет расследования входят горячекатаные круглые, квадратные и прямоугольные прутки диаметром до 40 мм, а также L‑образные и другие углы с поперечным сечением до 80 мм.

Проведение расследования поручено Министерству экономики Украины. Заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования уведомления направлять в Минэкономики информацию, которая может быть полезна для проведения проверки. Письменные комментарии и материалы по расследованию рассматриваются в течение 60 дней.

Антидемпинговые мероприятия направлены на защиту национальных производителей и обеспечение равных условий конкуренции на украинском рынке промышленного оборудования.

