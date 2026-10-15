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Украина получила более 650 заявок на доступ к базе трофейного российского оружия
Министерство обороны Украины получило более 650 заявок на регистрацию на платформе TrophyLab, где собраны данные о захваченном российском вооружении. Из них 389 поступило от иностранных производителей военной техники и оружия.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Что можно найти на TrophyLab
На платформе собраны данные о российском вооружении и результатах его исследований. Информацию в базу передают подразделения ВСУ , ГУР Минобороны, СБУ и научные учреждения.
Зарегистрированные исследователи могут просматривать результаты исследований онлайн или подавать запросы на получение образцов оружия или его фрагментов для самостоятельного анализа.
Зарегистрироваться могут украинские и иностранные производители, воинские части и государственные учреждения.
Как получить доступ
Для регистрации необходимо перейти на веб-портал TrophyLab, заполнить форму и отправить заявку. Каждый заявитель проверяется на наличие связей с Россией, примененных украинских или международных санкций и соответствие другим требованиям.
После успешной проверки пользователь получает доступ в каталог образцов российского вооружения и результаты их исследования.
Обмен данными о российском оружии должен помочь украинским и иностранным специалистам исследовать его конструкцию и технологии и использовать полученные результаты для разработки средств противодействия.
Напомним, в июле платформа TrophyLab получила более 300 заявок на регистрацию. Из них почти 200 — от иностранных оборонных компаний из стран-партнеров, нуждающихся в доступе к данным о российском оружии.