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Украина получила более 650 заявок на доступ к базе трофейного российского оружия

российская техника
TrophyLab позволяет исследовать российское трофейное вооружение / Минобороны

Министерство обороны Украины получило более 650 заявок на регистрацию на платформе TrophyLab, где собраны данные о захваченном российском вооружении. Из них 389 поступило от иностранных производителей военной техники и оружия.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Что можно найти на TrophyLab

На платформе собраны данные о российском вооружении и результатах его исследований. Информацию в базу передают подразделения ВСУ , ГУР   Минобороны, СБУ   и научные учреждения.

Зарегистрированные исследователи могут просматривать результаты исследований онлайн или подавать запросы на получение образцов оружия или его фрагментов для самостоятельного анализа.

Зарегистрироваться могут украинские и иностранные производители, воинские части и государственные учреждения.

Как получить доступ

Для регистрации необходимо перейти на веб-портал TrophyLab, заполнить форму и отправить заявку. Каждый заявитель проверяется на наличие связей с Россией, примененных украинских или международных санкций и соответствие другим требованиям.

После успешной проверки пользователь получает доступ в каталог образцов российского вооружения и результаты их исследования.

Обмен данными о российском оружии должен помочь украинским и иностранным специалистам исследовать его конструкцию и технологии и использовать полученные результаты для разработки средств противодействия.

Напомним, в июле платформа TrophyLab получила более 300 заявок на регистрацию. Из них почти 200 — от иностранных оборонных компаний из стран-партнеров, нуждающихся в доступе к данным о российском оружии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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