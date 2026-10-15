Україна отримала вже понад 650 заявок на доступ до бази трофейної російської зброї

Міністерство оборони України отримало понад 650 заявок на реєстрацію на платформі TrophyLab, де зібрані дані про захоплене російське озброєння. Із них 389 надійшли від іноземних виробників військової техніки та зброї.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Що можна знайти на TrophyLab

На платформі зібрані дані про російське озброєння та результати його досліджень. Інформацію до бази передають підрозділи ЗСУ, ГУР Міноборони, СБУ та профільні наукові установи.

Зареєстровані дослідники можуть переглядати результати досліджень онлайн або подавати запити на отримання зразків зброї чи її фрагментів для самостійного аналізу.

Зареєструватися можуть українські та іноземні виробники, військові частини й державні установи.

Як отримати доступ

Для реєстрації потрібно перейти на вебпортал TrophyLab, заповнити форму та надіслати заявку. Кожного заявника перевіряють на наявність зв’язків із Росією, застосованих українських або міжнародних санкцій та відповідність іншим вимогам.

Після успішної перевірки користувач отримує доступ до каталогу зразків російського озброєння та результатів їх дослідження.

Обмін даними про російську зброю має допомогти українським та іноземним фахівцям досліджувати її конструкцію й технології та використовувати отримані результати для розроблення засобів протидії.

Нагадаємо, у липні платформа TrophyLab отримала понад 300 заявок на реєстрацію. З них майже 200 — від іноземних оборонних компаній з країн-партнерів, які потребують доступу до даних про російську зброю.