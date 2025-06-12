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Украина получит 40 роботизированных пожарных платформ Colossus от Франции

пожарные платформы
Украина получит роботизированные пожарные платформы

Франция передаст Украине 40 роботизированных пожарных платформ Colossus, предназначенных для выполнения задач в чрезвычайно опасных условиях, включая пожаротушение, эвакуацию раненых и действия в условиях химического или радиологического загрязнения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Поставка техники французского производителя Shark Robotics осуществляется в рамках двустороннего грантового соглашения на 200 млн. евро, заключенного в июне 2024 года.

Первые 10 роботов ожидаются в Украине уже в конце июня, остальные поступят поэтапно. В рамках соглашения предусмотрено, что половина грантовых средств будет направлена на украинских производителей.

Кроме этого, Франция передаст Украине шесть беспилотных систем гуманитарного разминирования Rocus в рамках грантового соглашения, подписанного летом 2024 года. Общая стоимость новых машин составляет около 15 миллионов евро.

Напомним, в прошлом году Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины заключило контракт с компанией KNDS France на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar.

Автор:
Татьяна Гойденко