Україна отримає 40 роботизованих пожежних платформ Colossus від Франції

Франція передасть Україні 40 роботизованих пожежних платформ Colossus, які призначені для виконання завдань у надзвичайно небезпечних умовах, включно з пожежогасінням, евакуацією поранених і діями в умовах хімічного чи радіологічного забруднення.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Постачання техніки французького виробника Shark Robotics здійснюється в межах двосторонньої грантової угоди на 200 млн євро, укладеної у червні 2024 року.

Перші 10 роботів очікуються в Україні вже наприкінці червня, решта надійде поетапно. У межах угоди передбачено, що половина грантових коштів буде спрямована на українських виробників.

Окрім цього, Франція передасть Україні шість безпілотних систем гуманітарного розмінування Rocus нв межах грантової угоди, підписаної влітку 2024 року. Загальна вартість нових машин становить майже 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт з компанією KNDS France на закупівлю самохідних артилерійських установок Caesar