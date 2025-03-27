Украина получит силы сдерживания от стран Европы - Макрон

В случае достижения мира в Украине будут развернуты силы сдерживания из нескольких европейских государств. Параллельно с этим страны-партнеры в течение трех недель разработают предложения по мониторингу режима прекращения огня.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита Коалиции желающих в Париже, пишет Sky News.

Он отметил, что идея о создании сил сдерживания принадлежит Великобритании и Франции и возникла по просьбе Украины. Формирование этих сил еще на этапе планирования, однако, такие войска не заменят миротворцев, которые должны контролировать прекращение огня. Также они не будут заменять украинскую армию.

Силы сдерживания, состоящие из нескольких стран, будут развернуты в стратегически принципиальных местах, а не на передовой. По словам Макрона, возможно их размещение в центре Украины вдоль Днепра.

Президент Франции надеется, что будет поддержка таких действий со стороны США, но хочет подготовить альтернативный сценарий без участия Вашингтона. Также он подчеркнул, что с украинскими военнослужащими будут работать французские и британские военные делегации для разработки формата будущей армии Украины.

Президент добавил, что поручил министерству иностранных дел Франции в течение трех недель найти пути установления устойчивого и длительного режима прекращения огня в Украине. Он отметил, что к этой работе присоединятся другие министры иностранных дел стран-партнеров.

Коалиция желающих

27 марта во Франции состоялась встреча Коалиции желающих по поддержке Украины. В ходе саммита участники договорились продолжать оказывать помощь украинскому народу и Вооруженным силам Украины. Также было решено, что санкции будут оставаться в силе до достижения устойчивого мира.

Макрон отметил, что Украина определила ключевые приоритеты в таких областях, как артиллерия, боеприпасы и наземная оборона. Кроме того, президент Франции объявил о решении ЕС ускорить предоставление кредитов, принятых G7, а также передать ряд артиллерийских систем.

Ранее Париж и Лондон разрабатывали планы отправки тысяч военных для обеспечения будущего прекращения огня в Украине. Однако дипломаты отмечали, что реализация таких планов в настоящее время маловероятна.

15 марта Стармер провел онлайн-встречу Коалиции желающих около 25 мировых лидеров, которые согласились способствовать установлению мира в Украине. Присоединились представители ЕС, НАТО, Канада, Австралия и Новая Зеландия.