Україна отримає сили стримування від країн Європи – Макрон

У разі досягнення миру в Україні буде розгорнуто сили стримування з кількох європейських держав. Паралельно з цим, країни-партнери протягом трьох тижнів розроблять пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції за підсумками саміту Коаліції охочих у Парижі, пише Sky News.

Він зазначив, що ідея про створення сил стримування належить Великій Британії та Франції і виникла на прохання України. Формування цих сил ще на етапі планування, проте такі війська не замінять миротворців, які мають контролювати припинення вогню. Також вони не замінятимуть українську армію.

Сили стримування, що складатимуться з кількох держав, будуть розгорнуті в стратегічно важливих місцях, а не на передовій. За словами Макрона, можливе їх розміщення в центрі України, уздовж Дніпра.

Президент Франції сподівається, що буде підтримка таких дій з боку США, однак хоче підготувати альтернативний сценарій без участі Вашингтона. Також він підкреслив, що з українськими військовослужбовцями працюватимуть французька та британська військові делегації для розробки формату майбутньої армії України.

Президент додав, що доручив міністерству закордонних справ Франції протягом трьох тижнів знайти шляхи для встановлення стійкого та тривалого режиму припинення вогню в Україні. Він зазначив, що до цієї роботи долучаться інші міністри закордонних справ країн-партнерів.

Коаліція охочих

27 березня у Франції відбулася зустріч Коаліції охочих щодо підтримки України. Під час саміту учасники домовилися продовжувати надавати допомогу українському народу та Збройним силам України. Також було вирішено, що санкції залишатимуться в силі до досягнення сталого миру.

Макрон зазначив, що Україна визначила ключові пріоритети в таких сферах, як артилерія, боєприпаси та наземна оборона. Крім того, президент Франції оголосив про рішення ЄС прискорити надання кредитів, ухвалених G7, а також передати низку артилерійських систем.

Раніше Париж і Лондон розробляли плани щодо відправлення тисяч військових для забезпечення майбутнього припинення вогню в Україні. Проте дипломати наголошували, що реалізація таких планів нині малоймовірна.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч Коаліції охочих з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.