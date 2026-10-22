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Украина привлечет еще $500 млн для поддержки бизнеса: программа охватит 20 тысяч компаний

Гривны
Украина привлечет еще $500 млн в поддержку бизнеса

Правительство согласовало привлечение $500 млн ссуды от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для продолжения программы поддержки предпринимательства RISE. В целом, программа должна охватить не менее 20 тыс. малых и средних предприятий до 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на распоряжение Кабинета министров.

Речь идет о третьем дополнительном финансировании системного проекта "Программа "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE).

Соответствующее решение правительство приняло 16 октября 2026 года.

Программа RISE является частью стратегии экономического обновления Украины и направлена на создание дополнительных возможностей для малого и среднего бизнеса.

К 2027 году в рамках программы планируется оказать поддержку не менее 20 тыс. предприятий.

Напомним, ранее правительство согласовало еще $390 млн от МБРР в рамках второго дополнительного финансирования RISE. Денежные средства предусматривались как прямая бюджетная поддержка после выполнения Украиной определенных показателей программы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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