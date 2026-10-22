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Україна залучить ще $500 млн на підтримку бізнесу: програма охопить 20 тисяч компаній
Уряд погодив залучення $500 млн позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для продовження програми підтримки підприємництва RISE. Загалом програма має охопити щонайменше 20 тис. малих і середніх підприємств до 2027 року.
Про це інформує Dilo з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів.
Йдеться про третє додаткове фінансування системного проєкту "Програма "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).
Відповідне рішення уряд ухвалив 16 жовтня 2026 року.
Програма RISE є частиною стратегії економічного відновлення України та спрямована на створення додаткових можливостей для малого і середнього бізнесу.
До 2027 року в межах програми планують надати підтримку щонайменше 20 тис. підприємств.
Нагадаємо, раніше уряд погодив ще $390 млн від МБРР у межах другого додаткового фінансування RISE. Кошти передбачалися як пряма бюджетна підтримка після виконання Україною визначених показників програми.