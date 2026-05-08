Україна залучить $390 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для підтримки малого бізнесу

долари США
Україна залучить $390 млн від МБРР для підпримки підприємців / Freepik

Кабмін прийняв рішення про залучення додаткових 390 млн доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Загалом ця програма дозволить надати підтримку щонайменше 20 000 малих і середніх підприємств до 2027 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Ці кошти призначені для реалізації програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE). Ухвалене рішення дозволить укласти угоду про позику, яка покриє дефіцит фінансування проєкту, зокрема на 2026 рік.

Механізм та цілі фінансування

Фінансова допомога надається у формі прямої бюджетної підтримки. Гроші надходять до загального фонду державного бюджету після того, як Україна виконає визначені показники програми.

Програма RISE є частиною ширшої стратегії економічного відновлення та спрямована на розвиток малого і середнього бізнесу. Заплановано, що до 2027 року підтримку отримають щонайменше 20 000 підприємств.

У межах ініціативи RISE Україна уклала 4 угоди, за якими вже залучила 681 млн доларів США: у листопаді 2024 підписано три угоди на $593 млн та у вересні 2025 року — на $88 млн.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк профінансує програми освіти та бізнесу в Україні на загальну суму $676 млн.

Автор:
Тетяна Ковальчук