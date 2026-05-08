Украина привлечет $390 млн от Международного банка реконструкции и развития для поддержки малого бизнеса

Кабмин принял решение о привлечении дополнительных 390 млн. долларов США от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В целом, эта программа позволит оказать поддержку не менее 20 000 малых и средних предприятий до 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Эти средства предназначены для реализации программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Принятое решение позволит заключить соглашение о ссуде, которое покроет дефицит финансирования проекта, в частности на 2026 год.

Механизм и цели финансирования

Финансовая помощь оказывается в форме прямой бюджетной поддержки. Деньги поступают в общий фонд государственного бюджета после того, как Украина выполнит определенные показатели программы.

Программа RISE является частью более широкой стратегии экономического восстановления и направлена на развитие малого и среднего бизнеса.

В рамках инициативы RISE Украина заключила 4 соглашения, по которым уже привлекла 681 млн долларов США: в ноябре 2024 года подписано три соглашения на $593 млн и в сентябре 2025 года — на $88 млн.

