Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина привлечет $390 млн от Международного банка реконструкции и развития для поддержки малого бизнеса

доллары США
Украина привлечет $390 млн от МБРР для поддержки предпринимателей / Freepik

Кабмин принял решение о привлечении дополнительных 390 млн. долларов США от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В целом, эта программа позволит оказать поддержку не менее 20 000 малых и средних предприятий до 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Эти средства предназначены для реализации программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Принятое решение позволит заключить соглашение о ссуде, которое покроет дефицит финансирования проекта, в частности на 2026 год.

Механизм и цели финансирования

Финансовая помощь оказывается в форме прямой бюджетной поддержки. Деньги поступают в общий фонд государственного бюджета после того, как Украина выполнит определенные показатели программы.

Программа RISE является частью более широкой стратегии экономического восстановления и направлена на развитие малого и среднего бизнеса. Планируется, что к 2027 году поддержку получат не менее 20 000 предприятий.

В рамках инициативы RISE Украина заключила 4 соглашения, по которым уже привлекла 681 млн долларов США: в ноябре 2024 года подписано три соглашения на $593 млн и в сентябре 2025 года — на $88 млн.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк профинансирует программы образования и бизнеса в Украине на общую сумму $676 млн.

Автор:
Татьяна Ковальчук