Украина сократила импорт соли почти в два раза за полгода: основные поставщики

В первом полугодии 2025 года Украина значительно снизила импорт соли. Было ввезено 211,692 тыс. тонн соли, что на 45,88% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В первой половине 2024 года объем импорта составил 391,186 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Государственной таможенной службы.

По данным статистики, с января по июнь расходы на закупку соли на внешних рынках в первом полугодии 2025 года сократились на 48,46% - до $26,919 млн против $52,225 млн за аналогичный период 2024 года.

Отмечается, что основными поставщиками соли в Украину в январе-июне стали Египет, на долю которого пришлось 46,09% поставок, что в денежном эквиваленте составило $12,407 млн, Турция (17,57% и $4,730 млн) и Румыния (13,41% и $3).

Год назад лидерами среди поставщиков соли были также Египет (54,89% на 28,668), Турция (17,15% на 8,956 млн) и Румыния (14,69% на 7,671).

Ситуация с солью в Украине

После оккупации российскими войсками в апреле 2022 года крупнейший производитель соли в стране - "Артемсоли" - Украина практически прекратила ее экспорт.

В этой связи Украина превратилась из экспортера соли в импортера. Как писало "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госстата, в 2021 году доля соли в импорте страны была всего 0,02%: 142,8 тыс. тонн на 12,9 млн. долларов. При этом на экспорт украинские предприятия поставили 710 тысяч. тонн соли на 28,3 млн. долларов.

В следующем году доля соли в импорте выросла до 0,15%. На внешних рынках Украина закупила 438,1 тыс. тонн соли на 92,1 млн. долларов. В свою очередь экспорт упал в натуральном выражении в пять раз – до 142 тыс. тонн, а выручка – еще больше, до 3,8 млн долларов.

В августе 2022-го глава Закарпатской ОВА Виктор Никита заявил, что на территории Буштинской общины области начались работы по налаживанию добычи соли. Тогда он отмечал, что первые партии соли высокого качества Закарпатья получит через шесть месяцев.