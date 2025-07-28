Україна скоротила імпорт солі майже вдвічі за пів року: які основні постачальники

У першому півріччі 2025 року Україна значно зменшила імпорт солі. Було ввезено 211,692 тис. тонн солі, що на 45,88% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У першій половині 2024 року обсяг імпорту становив 391,186 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Державної митної служби.

За даними статистики, з січня по червень витрати на закупівлю солі на зовнішніх ринках у першому півріччі 2025 року скоротилися на 48,46% - до $26,919 млн проти $52,225 млн за аналогічний період 2024 року.

Зазначається, що основними постачальниками солі в Україну в січні-червні стали Єгипет, на частку якого припало 46,09% поставок, що в грошовому еквіваленті становило $12,407 млн, Туреччина (17,57% і $4,730 млн) та Румунія (13,41% і $3,611 млн).

Роком раніше лідерами серед постачальників солі були також Єгипет (54,89% на 28,668), Туреччина (17,15% на 8,956 млн) і Румунія (14,69% на 7,671).

Ситуація з сіллю в Україні

Після окупації російськими військами у квітні 2022 року найбільшого виробника солі в країні – "Артемсолі" – Україна практично припинила її експорт.

У звʼязку з цим Україна перетворилася з експортера солі на імпортера. Як писало "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держстату, в 2021 році частка солі в імпорті країни була лише 0,02%: 142,8 тис. тонн на 12,9 млн доларів. При цьому на експорт українські підприємства поставили 710 тис. тонн солі на 28,3 млн доларів.

Наступного року частка солі в імпорті зросла до 0,15%. На зовнішніх ринках Україна закупила 438,1 тис. тонн солі на 92,1 млн доларів. Своєю чергою експорт упав у натуральному вираженні вп'ятеро – до 142 тис. тонн, а виторг – ще більше, до 3,8 млн доларів.

У серпні 2022-го голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що на території Буштинської громади області розпочалися роботи з налагоджування видобутку солі. Тоді він зазначав, що перші партії солі високої якості Закарпаття отримає через шість місяців.