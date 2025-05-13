Украина в 2024 году нарастила производство мяса и яиц, но снизила объемы выпуска молока

По данным 2024 года, в Украине зафиксирован рост производства мяса и яиц, тогда как производство молока уменьшилось, если сравнивать с показателями предыдущего года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По состоянию на 1 января 2025 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) составило 2 млн – это на 7% меньше, чем годом ранее. Больше КРС содержат хозяйства населения, в частности в Хмельницкой и Одесской областях.

В 2024 году объем производства мяса составил 2,35 млн. тонн. По сравнению с 2023 годом, когда было произведено 2,24 млн тонн, наблюдается увеличение производства мяса на 5% или 113 тыс. тонн.

Яиц в прошлом году произведено 11,60 млрд штук, что на 2%, или 219 миллионов штук больше, чем 11,38 млрд штук, произведенных в 2023 году.

Объем производства молока в 2024 году составляет 7,25 млн. тонн. Это на 2,5% или 184 тыс. тонн меньше, чем в 2023 году, когда было произведено 7,43 млн тонн. При этом в 2022 году производство молока было значительно выше и составило 7,77 млн тонн, что на 522 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.

Напомним, что мясоперерабатывающие предприятия Украины в 2024 году нарастили закупку сельскохозяйственных животных на 11,5% по сравнению с 2023 годом. Общий объем закупок составил 2,107 млн. тонн.